El Vaticano apuesta a sumarse al Comité Olímpico Internacional

0 SHARES Compartir Tweet

Ciudad del Vaticano, 21 Feb (Notimex).- Aunque no cuenta con atletas profesionales ni estructuras burocráticas deportivas, el Vaticano está cada vez más cerca del Comité Olímpico Internacional (COI) y apuesta a sumarse a ese organismo desde su lugar de autoridad moral.

Apenas unos días atrás, una delegación vaticana participó en la apertura de las olimpiadas invernales de PyeongChang (Corea del Sur) con una invitación oficial. Un gesto que causó sorpresa y simpatía entre los dirigentes del máximo órgano del deporte mundial.

“Nosotros estuvimos allí como observadores, como su nombre lo indica. Observando y tomando nota, es el primer contacto oficial y por lo tanto no habría sido prudente exponerse más”, aseguró Melchor Sánchez de Toca, jefe de la delegación.

En entrevista con Notimex el subsecretario del Pontificio Consejo de la Cultura destacó la importancia de vivir, desde adentro, la reunión del movimiento olímpico y establecer “innumerables” contactos personales “muy fuertes”.

“Me han visto no sólo como el representante de la Santa Sede, algunos de ellos se me acercaron como sacerdote. Es la primera vez que ocurre, una presencia como la nuestra no se había visto antes”, afirmó.

“(Al verme) los delegados inicialmente manifestaban sorpresa. Superada esta sorpresa sentimos una grandísima simpatía. Hay que decir que la figura del Papa Francisco es el mejor billete de presentación y abre todas las puertas del mundo”, confesó.

Sentado en su butaca, detrás de un cartelito con la inscripción “Holy See”, Sánchez de Toca pudo seguir el tenso encuentro durante el cual los dirigentes abordaron la exclusión del Comité Olímpico Ruso de los juegos coreanos.

“No hay duda que hubo una acción planificada, organizada y sistemática para manipular los test antidopaje. Una acción probablemente impulsada por el gobierno, pero con la aquiescencia del comité descalificado”, contó.

También pudo asistir, como testigo privilegiado, al acercamiento entre las dos Coreas gracias a la “diplomacia del frío”. Evocó el discurso del presidente del COI, Thomas Bach, en el cual aclaró que el deporte no puede crear la paz pero tiene la capacidad de ofrecer pequeños signos que preparen el camino.

Destacó la voluntad del presidente de Corea del Sur, Mon Jae-in, por integrar atletas del Norte, incluso pese a la crítica de su propia base electoral que lo considera una rendición ante Kim Jong-un, quien usaría eso para conseguir reconocimiento y seguir torturando a su pueblo.

“Merecía la pena intentarlo, recuerdo la emoción que sentimos todos cuando entró la delegación de Corea, cerrando el desfile, marchando bajo la bandera de la Corea unificada. Un pueblo muy reservado en la expresión de sus sentimientos se desató con los aplausos y la emoción”, sostuvo.

“Los atletas y el mundo del deporte han hecho su parte, terminadas las olimpiadas les tocará a los políticos continuar el diálogo”, estableció.

Sánchez de Toca ya había estado presente en la apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 gracias a una “invitación personal” y como parte de una serie de acciones traducidas en un consistente acercamiento entre el COI y la Santa Sede.

En abril de aquel año, el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, el cardenal Gianfranco Ravasi, visitó la sede del Comité en Lausana (Suiza) y, en octubre siguiente, el Vaticano organizó un gran encuentro sobre fe y deporte, con la presencia de altos dirigentes del movimiento olímpico.

Ambas partes se encuentran en ruta de convergencia. Apuestan a un vínculo “ganar-ganar”, destinado a profundizarse. “Hay cierta sensibilidad en el mundo del deporte hacia una dimensión espiritual que complete los valores y los ideales del movimiento olímpico”, constató el sacerdote.

“Es claro que no estamos ahí para competir. Algunos preguntan cuándo habrá una bandera vaticana en el desfile de atletas, yo creo que nunca. Sin embargo, pienso que esta relación debe crecer y el sentido es que existe un intercambio recíproco que puede ser muy provechoso para las dos partes”, precisó.

Explicó que para participar oficialmente del COI se requiere crear un comité olímpico nacional, pero subrayó que sería técnicamente imposible crear uno en la Ciudad del Vaticano por no tratarse de país sino de una forma jurídica sui generis creada como solución al problema de las relaciones entre Italia y la Santa Sede.

Pero ello, aclaró, no impide buscar alternativas como, por ejemplo, el establecimiento de una oficina de relación permanente.

“La evolución natural de nuestra presencia en los Juegos es la creación de una relación estable, que se puede formalizar entre la Santa Sede y el Comité Olímpico Internacional, que ya tiene un representante permanente en las Naciones Unidas”, ilustró.

“Él mismo podría estar también acreditado ante la Santa Sede y, viceversa, la Santa Sede nombrar un delegado. Es cierto que el COI no es un organismo intergubernamental pero su peso es tal que podría buscarse una solución”, ponderó.