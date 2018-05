El voto es parejo para Morena, no nos dejemos confundir: Armida Castro

1 SHARES Compartir Tweet

Los Cabos.-A raíz de la confusión propiciada por el partido del trabajo de la localidad, respecto a Andrés López Obrador, el movimiento de regeneración nacional (MORENA) en Los Cabos representada por la candidata a la presidencia municipal Armida Castro, citó a una rueda de prensa para aclarar a los medios y a la sociedad en general a que no se dejen confundir por un grupo que está afectando el proyecto que dicen defender.

“En su momento se les invitó formalmente a unirse a morena, pero no les gustó que el candidato fuera mujer, y decidieron abandonar el proyecto, hoy en día que Andrés Manuel tiene una amplia ventaja y está en la preferencia del electorado, llegan los del PT a quererse colgar de nuestro candidato, pero son los mismos de siempre que no tienen llenadera y quieren continuar con el estilo de gobierno de beneficiar solo a unos cuantos familiares” aclaró la candidata de morena. Luego agregó- “que no los confundan en la boleta solo hay que tachar morena parejito y ya, porque necesitamos tener mayoría en el congreso, para gobernar de la mano en el municipio”.

En entrevista aparte, comentó que “en menos de un mes ha tenido un incremento del 16% en la preferencia electoral, lo cual me sitúa prácticamente en un empate técnico con los otros dos proyectos de siempre,( según en la encuesta realizada el 5 de mayo), por lo que a estos ya les dio miedo debido a que se encuentran estancados en el mismo porcentaje y espérense porque ya pasaron 15 días de la encuesta, y para principios de Junio lo más probable es que seamos punteros” sentenció la candidata.

“Sin recursos porque nos comprometimos a hacer una campaña austera. Sin despilfarros ni excesos, juntos haremos historia” concluyó.