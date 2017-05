En espera Comisión de Estudios Legislativos de recibir propuesta de reformas a la Ley de Regímenes de Propiedad en Condominio: regidor Murillo

0 SHARES Compartir Tweet

Están trabajando en el tema Desarrollo Urbano y Comisión Consultiva, para que este régimen de vivienda aplique sólo en proyectos de vivienda de interés medio y alto y dejar fuera al sector popular para evitar que desarrolladoras se desatiendan y dejen la carga de los servicios y fallas a compradores de buena fe y sin que pueda recibir los fraccionamientos el Municipio

Leticia Hernández Vera



San José del Cabo.- La Dirección de Desarrollo Urbano y la Comisión Consultiva están trabajando en la propuesta de reformas de la ley de los Regímenes de Propiedad en Condominio para que aplique en proyectos de vivienda que sean de interés medio hacia arriba y no de interés popular, para no heredar a los vecinos los problemas en construcción, falta de mantenimiento y de servicios, como ha ocurrido en conjuntos habitacionales como Puerto Nuevo.

Así lo informó el regidor Juan Manuel Murillo Murillo, presidente de la Comisión edilicia de Estudios Legislativos y Reglamentos, quien indicó que aún no llega esta propuesta a la comisión edilicia, pero en cuanto se presente se le dará prioridad porque es un tema de preocupación municipal.

Destacó que dejando el régimen de propiedad en condominio a fraccionamientos de interés popular genera un grave problema al Municipio, porque de esa forma el desarrollador de las viviendas se evita jurídicamente el tener que responder sobre futuras fallas en la construcción de viviendas y la no introducción de los servicios ni tampoco se ve obligado a entregar las construcciones al Municipio.

De esta manera quienes cargan con toda la responsabilidad son los compradores de buena fe, que desconocen este acuerdo, adquieren las viviendas y se dan cuenta después cuando hay fallas y detectan que no cumplieron con los servicios prometidos, cuando ya es demasiado tarde, porque el conjunto habitacional se entregó en régimen de propiedad en condominio, que obliga a los vecinos a unirse y entre ellos pagar los servicios.

Respecto a este tema, dijo el Edil, la Dirección de Desarrollo Urbano y la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano están trabajando en llevar a cabo una propuesta y cuando llegue a la comisión que preside con gusto la analizará para hacer la reglamentación correspondiente, hasta el momento no ha llegado la petición y esperará a que llegue la propuesta para empezar a trabajar al respecto.

Recalcó que la idea es que la reglamentación municipal sea más estricta, es decir, ya no pasar a Cabildo asuntos que están contemplados en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que ya no tenga sentido de que pasen al pleno, dado a que hay una revisión y análisis de hacia dónde queremos ir como municipio y qué lo que no esté encuadrado dentro del Plan de Desarrollo Municipal no se apruebe y se turne al Cabildo.