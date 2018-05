En la administración del DR Ibarra, “los maestros van a tener la atención y el lugar que se merecen”

0 SHARES Compartir Tweet

Los Cabos, BCS.- En mi Gobierno los maestros tendrán todo nuestro respaldo y reconocimiento a su labor y por ello vamos a regresarles los apoyos económicos que en los Gobiernos del Partido del Trabajo recibían, afirmó el Candidato del PT a la Presidencia Municipal de Los Cabos, al realizar visitas domiciliarias en el fraccionamiento Miramar acompañado de José Manuel Larumbe Pineda, abanderado a la diputación local del VIII Distrito Electoral.

Este 15 de mayo Día del Maestro, Ibarra Montoya antes de iniciar su caminata de este martes envío una sincera felicitación y reconocimiento a los maestros y maestras de Los Cabos, forjadores de generaciones y profesionistas en el destino turístico.

Recordó que en la administración de José Antonio Agúndez Montaño (2011-2015) los maestros recibían un bono económico por zona de vida cara y lamentablemente en la actual administración les fue retirado, sin embargo en su proyecto de Gobierno los maestros son una prioridad “y tengan la seguridad de que volverán a tener esa prestación económica”.

En la visita al fraccionamiento Miramar ya suman 17 colonias recorridas durante su campaña electoral, también envió un mensaje a los trabajadores del Ayuntamiento de Los Cabos, con quienes hizo el compromiso de respetar su espacio laboral y todas sus prestaciones, así como a todos aquellos que tengan el interés pleno de trabajar en beneficio de los cabeños.

A todos aquellos que andan en campaña con el alcalde que se quiere reelegir, los exhortó a no abandonar sus espacios de trabajo pues no deben olvidar que son los ciudadanos los que pagan su salario y lo mínimo que esperan es que sean bien atendidos en las dependencias de Gobierno, así como recibir obras que impacten en su bienestar, no en ambiciones personales.

Todos aquellos trabajadores del Ayuntamientos que fueron despojados de sus bases sindicales y que les quitaron la mayoría de sus prestaciones, tienen en el Doctor Ernesto Ibarra Montoya a un amigo y un aliado para que tengan condiciones dignas de trabajo y las prestaciones que por ley se han ganado a través de los años en el servicio público, dijo.

Después de visitar la colonia número 17 Ibarra Montoya mostró su optimismo de ganar las elecciones del primero de julio, por ser el candidato de las propuestas y no de la confrontación, por ser el candidato que como delegado y diputado dio resultados a la gente y porque es el candidato que trae propuestas reales y viables de cumplir en tres años, sobre todo en materia de seguridad pública, agua potable, recolección de basura, simplificación de trámites, salud, atención ciudadana, que son los rubros donde la sociedad se encuentra más decepcionada y lastimada.