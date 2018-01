En México, sólo 36 por ciento de los millennials ahorra para su retiro

0 SHARES Compartir Tweet

México, 3 Ene (Notimex).- A pesar de los programas que existen para fomentar la educación financiera, en nuestro país sólo 8.0 por ciento de la población millennial tiene conocimientos básicos en la materia, mientras que 36 por ciento posee una cuenta de ahorro para su retiro.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esta generación no ahorra porque ve el tema del retiro muy lejano y piensa que aún quedan demasiados años para preocuparse por ello.

Por lo que exhortó a abrir una cuenta de Afore a la que se le realicen también aportaciones voluntarias. Cabe recordar que la Afore se puede cambiar en el momento que el usuario lo decida.

En su revista mensual Proteja su Dinero, refirió que en el estudio “Millennials & Financial Literacy, The Struggle with Personal Finance”, publicado por Price Waterhouse Coopers (PWC), sólo 24 por ciento de los millennials demostró tener conocimiento básico en materia financiera.

Agregó que pese a tener un mayor grado educativo que generaciones anteriores, 34 por ciento de los millennials no está satisfecho con su situación económica, por lo que se recomienda buscar cursos, diplomados o herramientas para mejorar el trabajo.

Otro dato a resaltar del estudio es que esta generación no está preparada para emergencias financieras, ya que pocos jóvenes guardan parte de su salario en un fondo y 30 por ciento está sobregirado en su cuenta inmediata.

La Condusef recomendó establecer una cantidad fija de ahorro cada mes que por ninguna razón se puede tocar, para así estar preparado ante una eventualidad.

Aconsejó también que para el futuro es necesario comenzar a invertir a temprana edad, una de las formas más seguras es el programa de Cetes Directo, un instrumento gubernamental de inversión que da un mayor rendimiento en el mercado, además, la certeza de que el dinero siempre estará seguro.