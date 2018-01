En Morena las mujeres encontramos libertad política, defenderemos nuestro derecho a ser votadas: Armida Castro

0 SHARES Compartir Tweet

Angel Mora Rojo

Cabo San Lucas.-Armida Castro, quien hoy presenta su registro en La Paz como precandidata del partido Movimiento Regeneración Nacional en entrevista con TRIBUNA DIGITAL reflexionó que es este instituto político más mujeres encuentran libertad política y de real participación en los espacios del mismo, por lo que señaló que por su parte defenderán el derecho de las mujeres a ser votadas.

Informó que previo a su registro acompañará esta mañana al precandidato de su partido a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien cubre una gira para encuentro con su estructura en la misma ciudad capital y quien dice, representa la verdadera y única esperanza de cambio para México.

En primer lugar, la aspirante a la alcaldía de Los Cabos quiso aclarar unos puntos en torno a su carrera política, señalando que ella en ningún momento formó parte del denominado Grupo Los Cabos y actualmente no tiene ninguna relación con el líder de este, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

Incluso descartó que su llegada a Morena haya tenido que ver con la intención de NAM de hacer una avanzada en Morena ante un posible escenario de alianza con otras fuerzas políticas, señalando que ella ingreso al partido de AMLO por decisión e ideología propia desde hace más de un año.

En torno a sus aspiraciones dijo sentirse muy contenta y satisfecha en Morena donde ha encontrado un escenario verdadero de libertad y participación política de la mujer, pero además compañeros verdaderamente comprometidos con un proyecto que busca que generar un cambio real en la forma de hacer política y de gobernar en México.

“Nosotros estamos plenamente convencidos que en Morena estamos mujeres y hombres que nos une un gran amor por nuestro país, por nuestro estado y por nuestro municipio, que queremos un cambio real, que queremos lo mejor para nuestro país y nuestras comunidades”.

“Me da mucho gusto también que nuestro partido haya tenido la definición de que en Los Cabos se postule una candidata a la presidencia municipal y de mi parte estoy en ese ánimo de participar, por que en mis múltiples recorridos por San José del Cabo, Cabo San Lucas, La Ribera, Miraflores, Santiago, hemos visto también el ánimo de la gente que sea una mujer quien los represente, hemos encontrado mucha cercanía con la gente y empatía con nuestras mujeres”.

Agregó que es por ello, que ante la intención de los dirigentes del PT de cambiar el género de la candidatura a Presidente Municipal se unió con la única aspirante registrada del PT a la misma posición de elección popular Elva Castillo para solicitar a sus partidos se respetaran los acuerdos.

“Esta no es una lucha de Armida Castro nada más, es una lucha por los derechos políticos de la mujer”, concluyó.