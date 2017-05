Entrega alcalde estímulos educativos y deportivos en CSL

1 SHARES Compartir Tweet

“La Educación y el deporte son rubros fundamentales en el gobierno que encabezo, por ello se continuará brindando la oportunidad a niños, niñas y jóvenes para que continúen adelante con sus sueños y cumplan sus metas”, destacó lo anterior el presidente municipal de Los Cabos Arturo De la Rosa Escalante al encabezar el evento de entrega de estímulos a estudiantes y deportistas en la Delegación Municipal de Cabo San Lucas.

Acompañado de un grupo de servidores públicos de la XII Administración Municipal, llevando como anfitrión al delegado Francisco García Valdez y a los diputados Sergio García y Guadalupe Saldaña, el Munícipe dijo ante los deportistas y estudiantes que representarán al Municipio y a su estado en encuentros Nacionales que, aunque su gobierno no tiene cómo justificar el pago de estos estímulos, y no le corresponde de manera directa esta acción; “se hizo un compromiso y se ha estado cumpliendo”.

De la Rosa Escalante recordó que el gobierno de Los Cabos continuará con el apoyo a estudiantes al destacar que, a nivel municipal se entregan 2 mil 574 becas lo que representa una inversión de 1.5 millones de pesos.

Asimismo aseguró que continuarán apoyando a estudiantes, deportistas, a familias que enfrentan problemas de salud y que carecen de los servicios básicos, incluso a aquellos que han tenido que atender incidentes de siniestros y otros. “el Gobierno está para servirles ya que es un compromiso que hicimos desde el inicio de la gestión, que la cosas iban a cambiar, lo que no ha sido fácil, no obstante poner orden en las finanzas ha permitido acceder a recursos para adquirir camiones recolectores que no teníamos, patrullas, iluminación en las calles, rehabilitar unidades deportivas, servicios que los ciudadanos demandan día con día”.

Cabe hacer mención que, en este evento fueron entregadas becas educativas a alumnos destacados en el Municipio de Los Cabos, las alumnas Bianca Anaya y Odalis López viajaran al estado de Zacatecas a las olimpiadas Nacionales de Matemáticas, en tanto que, el equipo de futbol de la escuela Primaria “Arturo Guerrero González” de Cabo San Lucas y de la Primaria “Abraham Castellanos” de San José del Cabo, quienes participarán en el inter escolar de futbol en el Municipio de Comondú.