Equipo Cannondale intentará retener a Urán, subcampeón en Tour de Francia

Bogotá, 25 Jul (Notimex).– El mánager general del equipo ciclista Cannondale, Jonathan Vaughters, aseguró que el colombiano Rigoberto Urán elevó su cotización con el subtítulo del Tour de Francia, pero su escuadrilla hará todo lo posible para retenerlo.

El dirigente deportivo, en entrevista con el diario local El Tiempo, valoró la participación de Urán en el Tour de Francia, que finalizó este domingo en París, y aseguró que espera que el ciclista colombiano se mantenga con el equipo.

Pero, agregó, “no será fácil por lo que se ve (…) Eso lo tenemos claro. Hoy puedo decir que, aparte de su segundo puesto en la general, pues siempre lo he tenido como uno de mis mejores corredores, por eso lo traje al Cannondale y quiero que se quede”.

Admitió que el equipo Cannondale se acabará, pero aclaró que la “marca sigue como patrocinadora, serán nuestras bicicletas oficiales. Lo que cambiará en la estructura será el nombre, en los próximos días lo diremos, pero seguimos adelante y en la idea entra Urán, lo queremos y estamos negociando su continuidad”.

Sostuvo que Urán se encareció con el segundo lugar en el Tour de Francia, pero “se lo merece y creo que lo vamos a retener, por eso estamos luchando”.

“No hay muchas personas, muchos ciclistas con la autenticidad de Rigoberto. Él es una de esas personas que llegan al grupo y se quedan porque son auténticos, su personalidad es de admirar”, apunto el dirigente deportivo.

Insistió que el equipo tiene una filosofía: “valoramos los aspectos personales de cada individuo que hace parte de esta familia, que la gente que está a nuestro alrededor sea, primero, seres humanos, es lo que más nos interesa, incluso, por encima de los resultados. Y Urán cumple con esos requisitos”.

“Casi toda mi vida he estado metido en el ciclismo y esta última parte de ser el responsable de una infraestructura me ha hecho pensar distinto. He conocido mucha gente, muchos ciclistas y Rigoberto es un verdadero líder, no hay muchos como él. En todas las escuadras hay líderes, pero no todos tienen la personalidad de este colombiano, esa simpatía, y eso lo valoramos mucho más”, subrayó.