Es el turismo un enorme capital productivo en BCS: Alejandro Blanco

Los indicadores de crecimiento turístico en los destinos del estado son muy halagadores, principalmente en Los Cabos y La Paz, sin embargo, es el momento de sumar esfuerzos tres niveles de gobierno y empresarios para acortar la brecha que hay entre el polo turístico y social, hay que atender esos rezagos y lograr equilibrios, precisó el diputado local y socio de la AHLC y Emprothur

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Tras señalar que tanto el sector hotelero como el gubernamental le están apostando a que le vaya muy bien a Los Cabos y a los destinos de Baja California Sur en este año, el diputado Alejandro Blanco, dijo que hay muchos retos, uno el tema de la seguridad, pero otro no menos importante, el acortar la brecha que existe entre el polo turístico y social, ese es un tema en el que todos unidos deben sumar esfuerzos.

También como socio de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y de la Asociación de Hoteles de La Paz, con negocio hotelero en Todos Santos, el diputado Blanco dijo que algo que preocupa mucho es atender esos rezagos sociales, porque no es posible tener esos grandes desarrollos enfrente de la playa y tener a las colonias totalmente escasas y marginadas donde no cuenta con una vivienda digna, viven en casas de cartón y sin servicios y la verdad es triste que haya colonias donde no hay ni drenaje, agua, luz, ni nada de servicios.

“Tenemos que trabajar en conjunto es parte de la co gobernanza que yo vengo aplicando y sobre todo que son tiempos de que la sociedad civil organizada y empresarios trabajen de la mano junto con el gobierno, presidentes municipales y federación para atender los grandes retos del turismo y del desarrollo social”, puntualizó.

El diputado, también hotelero de Todos Santos y socio de la AHLC así como subdirector de regional de La Paz, de Emprothur, dijo que en la reciente reunión de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, donde además celebraron los 20 años de vida de esta importante Asociación, comentaron que los destinos turísticos de Baja California Sur tuvieron un magnífico año en 2016 con un incremento de doble dígito en la llegada de visitantes, “vamos por buen rumbo, muy sólido futuro y más en Los Cabos”.

Además externó que viene un año muy positivo en este 2017 con más tráfico de turistas tanto domésticos como extranjeros y sobre todo en un muy buen ánimo, “estamos como hoteleros unidos, el día de hoy estuve en la asamblea de Emprothur en la mañana y estuve con AHLC de los cuales soy miembro, me da mucho gusto ver a dos organizaciones a dos fuerzas, tanto de La Paz como de Los Cabos con muy buen ambiente, muy buenos planes y construir todo este enorme capital productivo en Baja California Sur es muy positivo.

Si hay preocupación por el tema de la seguridad y están poniendo en la mesa las posibles soluciones, también lo han en cuanto al aprovechamiento de los 350 pesos que también están trabajando en las mesas para poder ser parte de la solución; está el problema del cobro al área natural protegida de la Paz, que también es un asunto que preocupa al hotelero.

Todos esos temas se van a ir desarrollando en este 2017, se dijo muy contento por ser parte de estos dos polos, está en medio, en Todos Santos y sobre todo porque todos estos esfuerzos benefician al Pueblo Mágico donde la ocupación va creciendo siguiendo el ejemplo de Los Cabos y La Paz.

Todos Santos se va a beneficiar de todo ese incremento de inversión en Los Cabos y La Paz.

Va muy bien este destino turístico, están por abrir nuevos hoteles, restaurantes, más plazas comerciales, el visitante está incrementando, registran entre 140 a 150 mil visitantes por año, siendo su objetivo tener casi el mismo tráfico que el Centro Histórico de San José del Cabo, entre 180 a 200 mil visitantes, llegar a ese margen en Todos Santos sería de mucho beneficio para la localidad.