Es Valladolid museo al aire libre de riqueza artística en Semana Santa

Valladolid, 30 Mar (Notimex).– Con una historia que se remonta al siglo XV, Valladolid celebra la Semana Santa siendo este viernes prácticamente un gran museo al aire libre debido a la riqueza artística que transita por las calles, ante propios y extranjeros, cumpliendo la tradición.

Fue en el siglo XV cuando se comenzaron a organizar las primeras procesiones y fue durante el siglo XVII cuando la Semana Santa de esta ciudad logró su mayor esplendor escultórico.

Tras decaer en el siglo XIX, fue en 1920 cuando se impulsó la Procesión General del Viernes Santo, que reúne a las 20 cofradías, alumbrando 33 pasos y que este año es presenciada por un gran número de visitantes, entre ellos embajadores de once naciones.

México también está presente en la Semana Santa de Valladolid y el niño, Alberto Morales Rueda, participó el Domingo de Ramos en la Procesión de las Palmas en colaboración con la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

En entrevista con Notimex, manifestó sentirse muy emocionado. “Fue muy divertido y hasta vimos la borriquilla, pues se supone que Jesús está encima de un burro, hay una palmera al lado, pero además hay una cría de burro”, expresó.

Aseguró que participar en la Semana Santa de Valladolid le hace sentirse cerca tanto de España como de México.

Su madre, María Leticia Rueda Villa, oriunda de Veracruz y quien lleva viviendo en Valladolid 19 años, indicó a Notimex que se siente muy orgullosa de estas tradiciones.

“Creo que es una tradición que en México no llevamos de la misma manera, tenemos otro tipo de actividades como son los Viacrucis en la Ciudad de México”.

Compartió como anécdota que la primera Semana Santa que vivió en Valladolid, en el año 2001, tenía una niña pequeña de cinco años y en un Viernes Santo, lo primero que dijo por desconocimiento, fue: “mira, mamá, unos fantasmitas”.

La mexicana señaló que a partir de ese momento, se propuso enseñarles a sus hijos la tradición vallisoletana. “No soy cofrade y por el momento no pienso participar de manera activa, pero tengo muchas amistades que lo son”, añadió.

Recalcó que la Semana Santa de Valladolid es algo que hay que ver al menos una vez en la vida. “Puedes ser católico o no, porque no solamente se vive desde esa parte religiosa, sino en su faceta escultural y todos los pasos que salen son una joya que no vemos a diario”, abundó.

En la Procesión General de Viernes Santo, pueden contemplarse en las calles unas esculturas que durante el año reposan en museos, iglesias y conventos, surgidas de las mejores manos de los imagineros castellanos.

Todas las cofradías tienen una imagen titular a la que se daba culto, alguna de las cuales fue ejecutada por los más prestigiosos artistas.

Las tallas, que se encuentran entre las de mayor valor artístico del mundo en escultura policromada, debido principalmente a imagineros como Juan de Juni y Gregorio Fernández, han resistido los años, el viento, el polvo, la lluvia, y siguen causando expectación a quienes las observan.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente Santiago, indicó en entrevista que la Semana Santa es seguramente la seña de identidad que tienen esta ciudad, es una maravilla y está muy identificada con la forma de ser de los vallisoletanos.

“Es una semana en la que la sobriedad se impone casi por encima de cualquier otra cosa, el silencio, y la calidad sobre todo de las tallas”, dijo.

“Es una ciudad a la que de verdad se le da muy poquita importancia para lo mucho que tiene, para la historia tan importante que tiene y para el patrimonio que tiene”, subrayó.

Puente Santiago hizo hincapié en que se habla de un museo al aire libre. “El Museo Nacional de Escultura está en Valladolid y algunas de las tallas que procesionan están durante el año en este museo y se concibieron para participar en las procesiones, lo que quizá sea uno de los rasgos que hacen esta Semana Santa única”.

Explicó que la Escuela de Imaginería castellana de los siglos XV y XVI incluyó a escultores de una gran calidad como Gregorio Fernández, Juan de Juni, auténticos maestros de la escultura y lo que hicieron tiene un valor incalculable, es lo que sale a las calles durante esta semana.

Este viernes, a las doce del mediodía, se celebró en la Plaza Mayor, ante todas las Autoridades locales, Cofradías Penitenciales y pueblo fiel, el pronunciamiento del Sermón de las Siete Palabras.

Debido a la amenaza de lluvia, solo pudo salir uno de los siete pasos que tradicionalmente se congregan en la Plaza Mayor, siendo Valladolid el único sitio en España y prácticamente del mundo, que celebra, al aire libre y con imágenes artísticas de siete pasos, este sermón.

La festividad de la Semana Santa de Valladolid es considerada de interés turístico e internacional, busca convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Una ciudad poco acostumbrada a recibir tal cantidad de gente fuera de la Semana Santa, vive ahora las terrazas con cafés y copas a rebosar, los hoteles, bares y restaurantes llenos, procesiones multitudinarias, historia y devoción.

