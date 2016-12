Esta Navidad tampoco habrá pavo ni llegara Santa Claus al hogar de la señora Balbina

1 SHARES Compartir Tweet

Guillermina de la Toba Navarro



San José del Cabo.- ´´Para nosotros la Nochebuena y el Año Nuevo es como cualquier otro día, cenamos frijoles y a dormir´´, fueron las palabras de la señora Balbina, quien asegura que debido a su situación económica, nunca han podido cenar un pavo.

Con cuatro hijos, el más grande de 13 años, dijo que pese a que año con año le escribe carta a Santa Claus, nunca ha llegado a su humilde hogar.

Mientras amamantaba a su bebé de 9 meses, rodeada de sus tres niños en su vivienda construida de materia endeble, en la zona conocida como Vado de Santa Rosa, la señora Balbina narró que aun no se recupera de un problema de salud que le ha impedido salir a trabajar.

´´Nuestra situación es difícil, yo voy saliendo de una embolia que me dio, mi esposos ahorita está desempleado, por eso para nosotros la Navidad y Año Nuevo es un día normal, donde nuestra cena son frijolitos y a dormir, este año intenté comprar un pavo para que mis hijos lo probaran, porque nunca han cenado algo así, pero no se pudo, ya que me lo vendían en mil pesos el pavo y pues es mucho dinero y sale de nuestra economía´´.

Mientras dirigía la mirada a sus pequeños, agregó que sus hijos como todos los niños de su edad depositan la esperanza en una carta, pidiendo regalos o juguetes.

´´No soy capaz de quitarles esa ilusión al decirles que no existe Santa Claus´´, (Con la voz entrecortada). ´´Este año tampoco llegará´´.

Luis Alberto de 10 años, mientras jugaba dibujando en la tierra, con sus pies descalzos, dijo que todos los años deja la carta en diferentes árboles para que así Santa la pueda ver.

´´Mi sueño más grande es que me traiga una X box y una televisión, ojalá este año Santa no se pierda y pueda llegar a mi casa´´.

El más pequeño de los tres niños dijo que no entiende porqué todos los años le escribe a Santa y no llega.

´´Sólo le pido que me traiga aunque sea un juguete, una pelota, carritos, o quizá ropa, pero que nos haga caso, si nos portamos bien´´

Antes de terminar la entrevista, uno de los niños sale corriendo de la casa mostrando la carta que le dejará a Santa.

´´ Miren, esta es mi carta y hoy la dejaré en un árbol que esté grande para que Santa pueda verla´´.