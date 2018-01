Este viernes se realizará la Feria de empleo de Servicios y Turismo Cabo San Lucas 2018

0 SHARES Compartir Tweet

La Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social y las empresas participantes invitan a mujeres y hombres que buscan un empleo a que asistan, donde tendrán altas posibilidades de encontrar un nevó trabajo

Todo se encuentra listo para la realización de laFeria de Empleo de Servicios y Turismo Cabo San Lucas 2018, este viernes 26 de enero, donde participarán alrededor de 40 empresas que estarán ofertando más de 375puestos de trabajo, ademássiete instituciones vinculadas con la capacitación laboral, informó Gustavo Hernández Vela Kakogui, secretario del Trabajo y Desarrollo Social (STDS), del gobierno del Estado.

El funcionario,destacó que esta Feria de Empleo que coordina el Servicio Nacional de Empleo en la entidad (SNEBCS), es una buena oportunidad para quienes buscan un empleo formal que les ofrezca un salario digno y prestaciones que les permitan mejorar sus condiciones económicas y de bienestar social.

El titular de la STDS, agregó que las vacantes que se ofrecerán son para distintos perfiles y niveles de preparación, es decir para profesionistas de distintas carreras, personas con educación media, básica o elemental,para desempeñarse en puestos, gerenciales, ejecutivos, mandos medios, especializados y operativos con énfasis en el área comercial y de los servicios turísticos.

El Secretario, señaló que para quienes necesiten adquirir nuevas habilidades o perfeccionar las que ya tienen, instancias como el Instituto de Capacitación para los Trabajadores de Baja California Sur (ICATEBCS), el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) la Universidad del Golfo de California ((UGC) y la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), entre otras, ofrecerán sus servicios educativos y cursos de capacitación para el trabajo y en su casola certificación de habilidades laborales.

Gustavo Hernández Vela, precisóque esta será la primera de un total de onceFerias de Empleo programadas a realizarse durante este año en todo el Estado, mas ferias de reclutamiento para empresas en particular y será la primera de cinco que tendrán como sede el municipio de Los Cabos, que se ha distinguido por generar la mayor cantidad de empleos formales en el Estado.

Por lo anterior, reiteró la invitacióna que asistan quienes buscan una oportunidad laboral, ya sean adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, profesionistas o inclusive para quienes no tengan educación formal y buscan mejorar su nivel de vida.

La sede de esta Feria, será el estacionamiento de La Comer, ubicadoen Avenida Hidalgo No. 1055, en Lomas del Faro desde las 9:00 am. hasta las 3:00 pm., los interesados pueden registrarse en http://ferias.empleo.gob.mx y el sistema dará un número de folio que debenpresentar parapoder participar en las entrevistas de trabajo; además con ese trámite, los solicitantes no harán fila y se ahorrarán tiempo; de lo contrario, debe llevar su CURP, una copia de identificación oficial y copia de comprobante de domicilio reciente.

El Secretario, reiteró el compromiso de conjuntar esfuerzos con el sector privado en favor del desarrollo económico y el bienestar social, expresó que para la actual administración, el porvenir de los Sudcalifornianos es el principal objetivo, por ello a través de la STDS y como lo ha señalado el gobernador Carlos Mendoza Davis, se continuarán impulsando acciones para crear más y mejores empleos, para ofrecer así cada día un mejor futuro para las familias de Baja California Sur.