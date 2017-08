Exige Dip. Edson Gallo a la SCT en la entidad se reactiven los trabajos de reconstrucción de la carretera Transpeninsular frente a Villa Morelos en el Municipio de Comondú

0 SHARES Compartir Tweet

La Paz, Baja California Sur, a 16 de Agosto de 2017.- El Diputado Edson Gallo Zavala hizo un urgente y enérgico llamado al Director del Centro SCT en la entidad, Sergio Herrera Concha para que se reactiven lo antes posible los trabajos de reconstrucción de la carretera Transpeninsularen el tramo frente a la comunidad de Villa Morelos en virtud de que esta obra de remodelación inició hace dos años por parte de la dependencia federal y desde hace 10 meses aproximadamente se encuentra totalmente suspendida, lo que ha generado percances automovilísticos, dificultad para personas que transitan diariamente por esos caminos, así como molestias directas a quienes viven en la comunidad de Villa Morelos situada a 10 kilómetros al sur de Ciudad Constitución en el Municipio de Comondú.

En pronunciamiento el legislador que representa en la XIV Legislatura a los ciudadanos de Villa Morelos dijo que el abandono de la obra ha traído a los vecinos daños en la salud y en la economía, “independientemente de varios accidentes que se han presentado en el tramo olvidado como el que se presentó el pasado lunes al mediodía cuando dos autobuses de pasajeros chocaron…y diario podemos ver autos que sufren averías ante el mal estado e intransitable del camino…vemos afectaciones a los negocios, a las viviendas, a los niños y niñas que todos los días reciben toneladas de tierra que levanta el aire producto del abandono de la obra”.

Edson Gallo Zavala destacó que a pesar de que el nuevo Director del Centro SCT llegó a la entidad hace unas semanas “ hasta el momento este servidor público no se ha dignado en informar a los sudcalifornianos para cuándo se reactivará la reparación de este tramo, pero sobre todo, no nos ha dicho cuándo estarán concluidas las obras, que es lo que a todos quienes usamos esta vía de comunicación realmente nos interesa. Es un hecho que no le interesa esa obra que tiene más de 10 meses en el total abandono”.

Señaló el legislador que no es posible que la SCT en la entidad “abra frentes de trabajo en otros tramos carreteros en la Transpeninsular, y siga dejando en total olvido el tramo de Villa Morelos. Esta es una actitud irresponsable por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que daña directamente a mucha gente, tanto del estado, como de otras entidades del país y a turistas extranjeros y nacionales que se trasladan del norte hacia el sur y viceversa de Baja California Sur”.

El Diputado Edson Gallo advirtió que si la obra no se reactiva a la brevedad, y ante la molestia de amplios sectores de la sociedad comundeña se tendrán que tomar otro tipo de medidas, precisando que “la gente de Villa Morelos, la gente de Comondú somos gente de trabajo. Los comundeños somos responsables y echados para adelante, pero todo tiene un límite. Si esa obra sigue causando daños, a nuestra gente tendremos que actuar de manera diferente a manera de presionar, por eso mi llamado respetuoso a que se atienda esta obra que está lastimando a los comundeños en forma más directa”.

Manifestó que son innumerables las personas que se le han acercado en estas semanas para pedir su intervención ante la autoridad correspondiente para solucionar en grave problema que significa “el tramo olvidado”, puntualizando que haciendo eco “del coraje de la gente, de productores agropecuarios, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, padres de familia, de Comondú y del resto del estado, es que como representante popular alzo la voz para defender los derechos de los comundeños y de los sudcalifornianos”.