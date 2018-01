Filtran mensajes de Puigdemont en que reconoce derrota

0 SHARES Compartir Tweet

Madrid, 31 Ene (Notimex).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, reconoció la derrota de su proceso independentista ayer en un chat de teléfono celular filtrado hoy, tras quedar indefinida su investidura en el Parlamento de Cataluña.

Los mensajes del líder secesionista fueron difundidos por el “Programa de Ana Rosa” de la cadena de televisión Telecinco, con una toma de cámara al teléfono de Antoni Comín, diputado independentista que está en Bélgica (y también prófugo de la justicia española) con Puigdemont.

Los mensajes fueron captados en un acto al que asistió Comín, mientras Puigdemont trataba en Bruselas de reaccionar al aplazamiento de la sesión del Parlamento de Cataluña, al que el Tribunal Constitucional le prohibió votarle como presidente y por eso de dejar en suspenso la investidura.

“Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado”, expresa Puigdemont a Comín en el chat de la red Signal.

“El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo es histórico, histórico”.

Tras conocerse la filtración, Puigdemont púlicó un mensaje en su cuenta de Twitter en que reconoció que son sus mensajes pero aclaró que no retira su proyecto.

“Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo”, expresó.

“También soy el Presidente y no me rajaré ni me haré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. Seguimos”, agregó.