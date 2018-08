Finales históricas en el Abierto de Tenis Mifel

Los Cabos, BCS.- El italiano Fabio Fognini se convirtió en el nuevo campeón del Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex, al vencer en sets corridos al favorito argentino Juan Martín del Potro.

Dando cátedra de inteligencia y un sólido juego, Fognini anuló las armas principales del tandilense, que no salió en su mejor día y al que venció por parciales de 6-4 y 6-2. Delpo perdió su servicio en cuatro ocasiones, dos en el primer set y dos veces en el segundo, con lo que dejó escapar la posibilidad de conseguir el doblete mexicano.

De esta forma, Fabio suma su octavo título individual ATP y tercero de la temporada luego de Sao Paulo y Bastad, pero es el primero sobre canchas duras por lo que resultó una jornada histórica para él.

Ante un abarrotado estadio Pegaso, Fognini de 31 años solo tuvo algunos problemas en el inicio del partido, pero después lució en gran forma para levantar la corona; con la derrota, Del Potro también perdió la oportunidad de subir al tercer sitio del ranking mundial en caso de una derrota del alemán Alexander Zverev en el ATP 500 de Washington.

“Falló un poco todo, creo que no poder pegar mi revés como corresponde, Fabio se dio cuenta que no le hacía daño entonces me tiró el 80 o 90 por ciento de las bolas ahí. Hay días mejores, otros no tanto como jugué hoy, pero cuando juego con un rival tan inteligente como Fabio es muy complicado.

“El doblete no era sencillo, Fabio ha jugado muy bien; en segundo lugar el ranking no es un tema que me preocupe ni que sea prioridad para mí, ya veremos en el US Open que es uno de mis torneos favoritos, pero tengo que estar en mejores condiciones sobre todo en mi lado izquierdo”, dijo Delpo, que perdió su segunda final de la temporada.

Por su parte, “Fogna” dijo estar feliz por la forma cómo desarrolló su juego durante esta semana en la que vino de menos a más, por lo que el lunes ascenderá un sitio en el ranking mundial de la ATP.

“La verdad que era muy difícil ganarle a Juan Martín, ya todo mundo lo conoce, creo que después del 3-0 empecé a devolverle todas las pelotas con su saque, fui muy paciente, cuando podía tenía que tomar la iniciativa y afortunadamente salió todo bien.

“Me costó mucho, obviamente ganar a un jugador así me da mucha confianza, porque siempre supe que podía ganarle y al final he logrado algo que era un objetivo en mi carrera, conquistar un torneo en cancha rápida, y lo gané contra jugador elite, un jugador top”.

Fabio Fognini dio a conocer que su próximo torneo será el Masters 1000 de Toronto, donde jugará singles y dobles, curiosamente en pareja con Juan Martín del Potro.

Por otra parte, histórica resultó la gran final de dobles del tercer Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex, con la coronación de la pareja formada por el mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela y el salvadoreño Marcelo Arévalo.

La tercera pareja de la siembra, derrotó en el partido por el título al equipo integrado por el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Thanasi Kokkinakis, con un marcador de 6-4 y 6-4, en una hora y 19 minutos.

Esta es la primera vez desde 1995, que un jugador mexicano gana un torneo de la ATP, cuando lo hizo Leonardo Lavalle en el evento de dobles del Abierto Mexicano de Tenis celebrado en el Club Alemán de la CDMX, en compañía del argentino Javier Frana. Además, es la primera ocasión que un tenista salvadoreño es campeón de un torneo del tour profesional de ATP.

Arévalo y Reyes-Varela, 57 y 6 1 del mundo en dobles, lograron el mejor resultado de su carrera, luego de haber jugado la final del torneo de Newport hace un par de semanas, donde cayeron ante el Jonathan Elrich de Israel y Artem Sitak de Nueva Zelanda.

Además de este título ATP, Reyes-Varela y Arévalo, han ganado juntos tres torneos categoría Challenger esta temporada, en Lisboa, Jalisco y San Luis Potosí.

“Esto es muy especial, no puedo describirlo, ha sido resultado de muchos años de trabajo, esfuerzo, dedicación y mucho apoyo que he recibido y del cual estoy muy agradecido, que mejor manera de concretar ese agradecimiento con este título para la gente que ha confiado en nosotros. Mi primer wild card que recibí para jugar la calificación en Acapulco fue en 2005 y de ahí en adelante, muchos apoyos”, dijo Miguel Ángel Reyes-Varela.