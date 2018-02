Forbes Travel Guide otorgó 5 estrellas a tres hoteles de Los Cabos

0 SHARES Compartir Tweet

Los Cabos.- – La belleza incomparable de Los Cabos, así como sus atractivos turísticos y su privilegiada infraestructura hotelera lo han convertido en el destino premier de México de acuerdo a las guías de viajes más importantes a nivel mundial.

Forbes Travel Guide, publicó su lista de los restaurantes, hoteles y spas más lujosos del mundo. En este ranking, únicamente las propiedades más exclusivas y representativas de los destinos logran obtener las codiciadas 5 estrellas que premian la calidad del servicio y la innovación de sus instalaciones.

En esta lista, se enumeró a 8 propiedades de México, 3 de ellas en Los Cabos: The Resort at Pedregal, Esperanza an Auberge Resort y Las Ventanas al Paraíso.

The Resort at the Pedregal

The Resort al Pedregal consiente a sus huéspedes con excelentes servicios de spa, servicio a la habitación y una excelente gastronomía. Así mismo cuenta con actividades de playa, deportes y relajación.

Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort

Resort con un servicio personalizado y seductores espacios perfectos para celebrar un aniversario de bodas, lunas de miel o disfrutar vacaciones. Ventanas al Paraíso ofrece diversas actividades y escenarios de ensueño a la orilla del mar.

Esperanza, An Auberge Resort

Con finos detalles en madera, Esperanza es uno de los lugares más exclusivos de Los Cabos gracias a sus terrazas privadas con piscinas y jacuzzis con vista al mar. Su restaurante Cocina del Mar deleita a los huéspedes con platillos tradicionales mexicanos.