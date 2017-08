Frente Amplio Democrático está abierto para el PAN, pero también para Morena: Zepeda

6 SHARES Compartir Tweet

Angel Mora Rojo

Cabo San Lucas.-Este fin de semana el ex candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda cubrió agenda en Baja California Sur para presentar el proyecto del Frente Amplio Democrático propuesto por el partido del Sol Azteca a nivel nacional en búsqueda de que la alternancia en el poder que se de en el 2018 con la salida del PRI de Los Pinos, sea por medio de un gobierno de coalición donde estén inmersos distintos partidos políticos, descartando que sólo se busque la alianza con el PAN, si no que también se le ha hecho el llamado a Morena y a todos los organismos políticos del país; incluso adelantó que en el caso de Movimiento Ciudadano es prácticamente un hecho que se sumará al llamado de lo que llamó un programa de salvación nacional.

En una rueda de prensa en Cabo San Lucas, donde estuvieron presentes el presidente del PRD Municipal, Rubén Cota; el regidor perredista Samir Savín Ruiz y el representante de la corriente ADN y anfitrión, Alberto Téllez, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, el también ex alcalde de Nezahualcóyotl indicó que con el FAD se busca un cambio de régimen político en México para instaurar un régimen semi parlamentario, señalando que, está comprobado que ningún partido político por si solo al llegar al poder ha dado los resultados que la ciudadanía demanda.

Indicó que su lucha a nivel nacional es por mantener vigente al PRD y que no se pierdan los ideales de la izquierda en México, que se siga luchando por una mayor igualdad de los mexicanos, que se continúe la lucha por los derechos humanos y los derechos de las minorías.

Destacó que con el triunfo político que lograron en el Estado de México con más de un millón 100 mil votos está claro que en el 2018 quien requiera plantear una alternancia en el poder va a requerir del PRD.

Se pronunció por la unión de las izquierdas en el próximo proceso electoral, pero lamentó que tras los resultados en su estado, Andrés Manuel López Obrador cancelara esta posibilidad, aunque aseguró que la puerta del FAD sigue abierta para Morena, así como para el PAN o cualquier otro organismo político o social del país.

“Alternancias van y vienen y no se logran resultados por que quienes gobiernan lo hacen con el 30% de la votación del padrón electoral, pero si tomamos en cuenta la abstención y los votos nulos, terminan gobernando con el 10%, por lo que son gobiernos que les falta legitimidad para lograr resultados”.

Por ello, agregó el FAD presentado por el PRD propone fijar una agenda nacional con los problemas más graves que aquejan al país, como lo es la violencia, el desempleo y el trabajo mal remunerado.

Recordó que el PRD ha logrado coaliciones políticas exitosas que han cosechado triunfos electorales, por lo que ahora el siguiente paso es lograr un gobierno de coalición, con un candidato con un perfil ciudadano, donde los partidos que participen pacten un mecanismo de elección a través de encuestas efectivas y debates, por que aseveró que la izquierda mexicana no rehúye al debate.

“Estamos aspirando a cambiar un sistema político que no le ha dado resultados al país; el presidencialismo no ha dado resultados; en el 2000 llegamos a la alternancia, pero lo que siguió fueron 12 años de inestabilidad y estancamiento, por eso en el 2012 se reinstala el régimen priista con mayor voracidad, por eso hoy vemos ex gobernadores prófugos y en prisión”.

“Nosotros apostamos por un régimen semi parlamentario, que llame a cuentas a los mandatarios, un gobierno con legitimidad y sobre todo por un programa de salvación nacional”, concluyó.