Garantiza SSA acceso a métodos anticonceptivos para hombres

Este sábado la institución desarrollará en La Paz una nueva jornada de vasectomías sin bisturí

El acceso gratuito adiversos métodos anticonceptivos se ha fortalecido durante la presente administración gubernamental, con la premisa de que la planificación familiar genera un impacto significativo en la calidad de vida de la población, expresó la coordinadora de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 03, Gretta Trujillo Dulchéal informar que este 10 de febrero se desarrollará una nueva jornada de vasectomías sin bisturí en el Centro de Salud Urbano de La Paz.

La funcionaria destacó que la opción de la vasectomía es recomendada específicamente a hombres que tengan satisfecha su expectativa de paternidad, es decir, que ya cumplieron con el número de hijos deseados, y añadió que los procedimientos se realizan de manera gratuita a los pacientes, independientemente de la derechohabiencia que posean.

Antes de realizarse la intervención quirúrgica se ofrece una consejería al interesado, para que tome una decisión informada, añadió Gretta Trujillo al mencionar que la cirugía tiene una duración aproximada de 20 minutos, no tiene efectos secundarios molestos, no se requieren estudios médicos previos, se realiza con anestesia local y no se necesita hospitalización.

Asimismo, puntualizó que la infertilidad no es instantánea, después de la operación quedan espermas activos en el semen, los cuales se eliminan después de 15 a 20 eyaculaciones, por lo que es necesario utilizar un método de planificación familiar hasta que el doctor realice los estudios correspondientes y confirme que no hay riesgo de embarazo.

Las personas interesadas en realizarse este procedimiento pueden dirigirse a la Jurisdicción Sanitaria 03 en La Paz(ubicada en calle 5 de mayo esquina Ignacio Altamirano), así como al centro de salud urbano (en Nicolás Bravo y Lic. Primo Verdad), de lunes a viernes de las ocho alas 14 horas, para recibir las indicaciones previas.