Guerra sucia del PRI refleja su desesperación por la inminente derrota del 1 de julio

“Detrás de las declaraciones de Isaías González Nava, que promueven la guerra sucia, esta la desesperación por la inminente derrota que sufrirá el PRI el 1º de julio”, indicó el Presidente Estatal del PAN en Baja California Sur, Javier Bustos Alvarado.

El PRI se empeña de repetir las mentiras una y otra vez, sobre el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, tratando de restarle puntos en la carrera hacia el 1º de Julio, sin embargo, la realidad es que en todas las encuestas Ricardo Anaya sigue creciendo logrando colocarse en un empate técnico con el candidato puntero y el candidato del PRI en plena caída libre peleando con el cuarto lugar.

“Mientras el PRI hace uso faccioso de la PGR, en contra de nuestro candidato, absuelve y garantiza impunidad para uno de los gobernadores PRIistas más corruptos de los últimos años, archivando el caso de Cesar Duarte.”, señaló el líder estatal del PAN.

Javier Bustos aseguró que el PAN y la coalición Por México Al Frente busca acabar con el pacto de impunidad en México; Los diputados del PAN han señalado en varias ocasiones que están comprometidos con impulsar una Fiscalía General realmente autónoma que procure justicia verdadera en nuestro país.

El líder albiazul indicó que “en el próximo gobierno no caeremos en las persecuciones políticas que hoy tenemos con el PRI Gobierno a través de la PGR. Eso es indebido y es exactamente lo que queremos acabar. Sí habrá justicia, así, sin calificativos, no justicia selectiva, no venganza, sino aplicación correcta de la ley, justicia verdadera.”

“Lo que le exigiríamos a Isaías González Nava, sería que deje de utilizar información falsa en contra de Ricardo Anaya, sobre todos ahora que por el acceso a los medios de comunicación que tenemos la mayoría de los mexicanos, no es un secreto que existen personajes del PRI que aun teniendo ordenes de aprehensión reales, incluso por secuestro, lograron evadir la acción de la justicia, gozan de fuero y seguirán protegidos por su partido.”, finalizó Bustos Alvarado.