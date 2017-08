Hirving Lozano brilla en legión de mexicanos en Europa el fin de semana

México, 14 Ago (Notimex).- Sin que todos los futbolistas mexicanos entren en acción en la campaña 2017-2018 en Europa, el atacante Hirving Lozano tuvo una brillante actuación con el PSV Eindhoven.

“Chucky” Lozano tuvo actividad en el primer juego de la Eredivisie contra el AZ Alkmaar, donde el canterano de Pachuca disputó 85 minutos y anotó un gol al 31, para el triunfo de los naranjeros por 3-2.

En la misma Liga de Holanda, el juvenil Uriel Antuna no tuvo actividad con el Groningen, que empató 3-3 frente a Heerenven. Se espera que el jugador surgido de Santos Laguna reporte con su club en los próximos días.

En la Liga Premier de Inglaterra, el jalisciense Javier “Chicharito” Hernández debutó de manera oficial con el West Ham, aunque no de la forma esperada, ya que si bien jugó todo el partido, su escuadra fue goleada 4-0 por su ex equipo Manchester United.

En Escocia, los mexicanos Eduardo Herrera, al minuto 46, y Carlos “Gullit” Peña, al 65, ingresaron de cambio pero no pudieron evitar la derrota del Glasgow Rangers de 2-3 frente a Hibernian.

En lo que respecta a la Pro League de Bélgica, el portero Guillermo Ochoa tuvo una mala salida y eso provocó que Standard de Lieja cayera 1-0 ante Sint-Truiden. Mientas que Omar Govea fue titular, actuó 76 minutos y el Royal Mouscron superó 2-0 al Lokeren.

En la Primeira Liga de Portugal, el Porto superó 1-0 al Tondela, en juego donde tuvieron actividad Jesús Manuel “Tecatito” Corona, Héctor Herrera y Miguel Layún, mientras que se quedó en el banquillo Diego Reyes.

La tarde de este lunes se espera que juegue con Benfica el hidalguense Raúl Jiménez.

En las ligas de España, Italia y Alemania todavía no arranca la campaña, por lo que Andrés Guardado (Betis), Carlos Vela (Real Sociedad), Héctor Moreno (AS Roma), Marco Fabián y Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt) aún no juegan de forma oficial.

Foto Tomada de: si.com