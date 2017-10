Inicia el proceso legislativo para la fusión de Secretarías del Gobierno del Estado

0 SHARES Compartir Tweet

La Paz, Baja California Sur, a 18 de Octubre de 2017.- El Congreso del Estado recibió de parte del Poder Ejecutivo d para el proceso legislativo correspondiente las iniciativas que envió el Gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis para fusionar dependencias de la Administración Pública Estatal en un rediseño institucional que busca “mejorar la atención de los temas que recaen dentro de las atribuciones de algunas dependencias del Poder Ejecutivo…y por otro lado a fin de continuar en la búsqueda de estructuras administrativas más compactas y eficientes que hagan un mejor uso de los recursos que tengan asignados, al tiempo de entregar mejores resultados a la ciudadanía”, señala parte de la exposición de motivos que acompaña la iniciativa que fue turnada para su estudio a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos.

La iniciativa presentada a la XIV Legislatura plantea modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública e igualmente reformar la Ley de Planeación del Estado para modificar el nombre y atribuciones de tres secretarías. Así, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura se le agrega el concepto de Movilidad, en tanto que la anterior Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales pasa a ser Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le adicionan las facultades de la actual Secretaría de Desarrollo Social.

Destaca que la modificación propuesta para la actual Secretaría de Desarrollo y su fusión con Turismo obedece a que dos terceras partes de la economía de Baja California Sur “son producto del sector terciario y de éste, son predominantes las actividades relacionadso con los servicios de hotelería y turismo, por lo cual no es equivocado afirmar que el turismo es, indudablemente, el motor económico del Estado. Se trata de una apuesta muy favorable, una industria que no contamina, que se renueva y que pone a la entidad en los ojos del mundo, por la hospitalidad de los sudcalifornianos y las maravillas naturales que tenemos para ofrecer..”.

Agrega la iniciativa que por este motivo, la fusión entre ambas secretarías permitirá afianzar la consecusión de objetivos, bajo un mismo liderazgo estructural, que resuelva con mayor rapidez las necesidades relativas a la intrerconexión de sectores económicos. Señala igualmente que “en este orden de ideas, acercar los tres temas, turismo, desarrollo económico y sustentabilidad se nos presenta como una alternativa vialble para asegurar la consecución más eficiente de objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, asegurando nuestro crecimiento económico en torno a una gran industria que ha probado su éxito en Baja California Sur, sin comprometer de ninguna manera nuestra gran riqueza natural”.

En la propuesta de reforma se contempla que las atribuciones que mantiene la actual Secretaría de Desarrollo en materia de planeación pasarán a ser, de darse la aprobación, parte de las obligaciones legales de la Oficina del Ejecutivo del Estado.

En lo referente a la Secretaría de Desarrollo Social, la iniciativa especifica que “tan sólo en dos años de vida institucional ha cumplido el objetiuvo de alinear y conducir la política de desarrollo social de Baja California Sur. Se ha coordianado efectivamente con sus pares en la Federación y a nivel municipal de tal suerte que ha sido éxitosa en contribuir en la disminución de los índices de pobreza de acuerdo a estudios recientes del Coneval”.

En este caso particular, establece la exposición de motivos que en lo que se refiere a la fusión de las dos secretarías “se parte de la premisa de que no hay mejor política para el desarrollo social que no pase necesariamente por ofrecer empleo digno y bien remunerado que resuleva las necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestido, previsión y seguridad social de una familia”-

Por último el documento firmado por el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno habla del cambio en la denominación actual de la Sepuit ya que se propone incorporar la definición de Movilidad en su misión, “entendida esta como un concepto que vá más allá del transporte de personas, sino el desplazamiento en un espacio físico, donde se incluyen, si, transportes privados y públicos, así como de personas y mercancías, en el cual, la persona es el eje central de las políticas públicas”.