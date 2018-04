Jornadas Unidos de Corazón, le da una nueva oportunidad de vida a 13 niños sudcalifornianos

1 SHARES Compartir Tweet

13 niños que fueron detectados y diagnosticados por Corazón de Niño en los 5 municipios del

estado, han tenido la oportunidad de recibir un tratamiento quirúrgico, intervencionismo o de

electrofisiología gracias a la suma de esfuerzos de Organizaciones, Empresas y especialmente de los

Profesionales de Salud mexicanos que por tercera ocasión viajaron de diferentes ciudades de

México a San José del Cabo, para realizar estos procedimientos que son de difícil acceso por su alta

especialidad y costo.

A través del esfuerzo de todos, particularmente del Hospital H+ Los Cabos, Amigos de los Niños de

Cabo San Lucas y Ayuda a Corazón de Niño, que han logrado consolidar este proyecto, es posible

que estas familias tengan acceso a estos tratamientos que de otra manera no hubiera sido posible.

Todos los procedimientos fueron realizados en el Hospital H+ Los Cabos con el respaldo y

participación del Hotel Hampton Inn Los Cabos, El Merkado y Koral Center, así como Villa Group

Hoteles.

En total, 40 niños fueron beneficiados en la clínica de diagnóstico, contando con la participación de

Philips México, que proporcionó un equipo de alta resolución para contribuir al mismo.

Toda esta ayuda no puede ser posible sin el apoyo de los donadores, el programa Give More del

Hospital H+ Los Cabos es una campaña para brindar atención médica a las personas más vulnerables

de BCS, y que trabaja con todas las fundaciones para ayudar a quien más lo necesite. Con la

campaña Give More, desde su creación en el año 2016 hasta el momento, se han atendido cerca de 50 personas, principalmente niños, con diversos padecimientos. Las contribuciones

a esta iniciativa sirven para cubrir los gastos más relevantes, ya que por cada peso que se done, el

Hospital H+ Los Cabos pone un peso más.

ALGUNOS TESTIMONIOS

VANESSA

Vanessa es una niña de 4 años de edad que vive en Loreto, BCS, cursaba 2do año de kínder, pero

dejó de asistir a la escuela por recomendación médica debido a su cardiopatía, ya que le daban crisis y fue la manera de mantenerla más estable. El pediatra fue quien detectó un soplo recientemente y se tuvo que trasladar a La Paz (5 horas al sur de su ciudad), ya que en Loreto no cuentan con

especialista.

Así es como Vanessa llega a Corazón de Niño, fue diagnosticada y se encontró un defecto cardiaco

que puede ser corregido a través de Intervencionismo o cateterismo.

Por su mismo problema cardiaco maneja un peso muy por debajo de lo esperado para su edad, vive

con sus papás y hermana mayor, los papás tienen una tiendita en el pueblo y así se sostiene la

familia.

¡Para Vanessa, hoy ha terminado la espera de que se le realice un procedimiento de

intervencionismo o cateterismo cardiaco!

El 25 de abril se le realizó y con ello se corrigió completamente el problema que necesitaba una

solución con urgencia, ya que cada día su calidad de vida se veía deteriorada.

Ahora Vanessa es una niña sana y regresará a la escuela como tanto lo desea.

BIANCA

Bianca Paola Muñoz Ávila, es una niña de 12 años que va en 6to. año de primaria en San Carlos, en

el municipio de Comondú. Su papá es pescador y su mamá ama de casa. A Bianca a los 3 meses de

edad le diagnosticaron una cardiopatía que requería una cirugía para su tratamiento, pero al perder

la familia su seguridad médica dejaron pendiente su tratamiento. A los 9 años, nuevamente

siguieron con su trámite de cirugía, la cual no se pudo concretar ya que al llegar al hospital no se

encontraba completo el equipo médico de cirugía cardiaca.

La mamá de Bianca buscó ayuda de Corazón de Niño en el mes de marzo de este año en la travesía

del corazón, después de 12 años de espera por su cirugía y a sólo un mes de buscar a Corazón de

Niño, hoy ya está operada y lista para regresar a casa sana y feliz junto con su familia.

LUPITA

Lupita es una adolescente de 14 años de edad quien estudia 3er. grado de secundaria, vive en La

Paz, BCS. Es hija única de un matrimonio que atiende puestos de canicas en ferias ambulantes de

pueblos y carnavales por lo que la familia normalmente se traslada de un lugar a otro siguiendo las

ferias. Desde que Lupita empezó a tener crisis y urgencias médica, el papá ha viajado y trabajado

solo ya que, por las condiciones de salud su hija, han preferido mantenerla cerca del hospital por cualquier emergencia. La mamá de Lupita es quien se ha hecho responsable de su hija, y las dos han padecido grandes dificultades en todos los aspectos debido a la ausencia del padre.

Afortunadamente, la espera ha terminado para Lupita tras el procedimiento exitoso de Ablación

Cardiaca, lo que le ha dado una nueva oportunidad de vida para ir hacia una vida plena, feliz y

productiva.

Las Jornadas Unidos de Corazón que se realizan en el Hospital H+ los Cabos, son la única alternativa en BCS para la realización de Ablación Cardiaca y atención de Electrofisiología.

IMPACTO SOCIAL Y LOGROS

Esta jornada el año pasado logró un impacto social del 35% de la necesidad total de nuestro estado.

Se estima que nacen 129 niños cada año con alguna cardiopatía, alrededor de 100 necesitarán una

intervención que buscarán ser trasladados a los centros de referencia a nivel nacional de acuerdo a

su institución. Sin embargo nuestro país está viviendo un momento de saturación en estos servicios

que extiende el tiempo de espera ocasionando en algunos de los niños complicaciones y

consecuencias que se pueden evitar a través del tratamiento oportuno.

En el año 2017, nuestra organización resolvió 35 casos a través de cirugía, cateterismo y ablación

cardiaca, con un tiempo de espera a partir del diagnóstico de 4 a 6 meses solamente.

Son procedimientos de alta especialidad otorgados sin costo a las familias beneficiadas.

Los niños atendidos radican en los 5 municipios de BCS y los procedimientos se realizan en el

Hospital H+ Los Cabos, logrando unir 5 equipos médicos sub-especialistas: Cirugía Cardiaca,

Intervencionismo, Electrofisiología, Diagnóstico y Terapia Intensiva. Todos mexicanos, en un

hospital de alta calidad e infraestructura como el Hospital H+ Los Cabos, elevando también de esta

forma el nivel médico del Municipio de Los Cabos y de BCS.

