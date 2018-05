José Antonio Meade refrenda su rechazo a un falso llamado al voto útil

3 SHARES Compartir Tweet

México, 7 May (Notimex).- El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, advirtió que nada de que “este arroz ya se coció” o un falso llamado al “voto útil”, ya que va con toda la fuerza del PRI, “voy derecho y no me quito hasta la victoria el 1 de julio”.

En su cuenta Twitter @JoseAMeadeK, el abanderado presidencial del PRI, PVEM y Panal dijo estar convencido de ser la mejor opción para México.

“Nada de que ‘este arroz ya se coció’ o un falso llamado al ‘voto útil’. Con toda la fuerza del @PRI_Nacional y convencido de ser la mejor opción para México, voy derecho y no me quito hasta la victoria el 1 de julio. Están avisados”, subrayó.