“La gente realmente quiere un cambio verdadero y no solo promesas”: Armida Castro Guzmán

La candidata a la Presidencia Municipal de Los Cabos Armida Castro Guzmán continúa día a día con un trabajo intenso por las colonias del municipio platicando de frente con la gente, porque así es ella, una mujer de trato, de palabra, que busca hacer historia el próximo 01 de julio en ser la primera mujer que llegue a atender desde el Palacio Municipal de San José del Cabo.

Acompañada del candidato a Diputado Local por el distrito 8 Homero González, Armida Castro recorrió las calles de la tercera etapa de la colonia cangrejos en Cabo San Lucas, en donde casa por casa y bajo un sol intenso, la candidata daba a conocer su deseo, de no tan solo poder lograr la transformación de México con Andrés Manuel López Obrador, si no poder lograr hacer en Los Cabos un gobierno diferente, que en realidad vea por las necesidades fundamentales que demandan los ciudadanos como lo es el agua y la seguridad pública, por lo que la candidata pidió su voto de confianza asegurando que no los va a defraudar.

De muy productiva y de mucha aceptación consideró la candidata la jornada de trabajo, pero de lo que realmente pudo darse cuenta es que la gente en Los Cabos quiere un cambio verdadero y no solo promesas.

Por la tarde, en equipo y con una gran brigada de simpatizantes la candidata acompañó al candidato a diputado del distrito 1 electoral, Héctor Ortega, en la colonia Gastelum.

Concluyó la jornada con visitas domiciliarias en colonia Lagunitas.