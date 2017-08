La peor crisis económica hemisférica está en Venezuela: Hausmann

Londres, 8 Ago (Notimex).- La crisis económica de Venezuela es la peor que cualquiera de las vividas en América, desde la Gran Depresión de Estados Unidos hasta las crisis de la deuda en México o Argentina.

Las protestas en Venezuela aumentan a cuatro meses de iniciadas con saldo de más de 130 muertos, y lejos de terminar se agudizan cada vez más con el hambre que deben pasar cientos de personas, sumado a la falta de atención médica y de medicamentos.

Según el economista Ricardo Hausmann el derrumbe actual de Venezuela es peor que cualquiera vivido en las Américas, desde la Gran Depresión de Estados Unidos hasta las crisis de la deuda en México o Argentina.

“El gobierno decidió matar al país de hambre para seguir sirviendo su deuda externa”, afirma este venezolano que dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, destaca la británica BBC.

La actual crisis económica en el país andico es la peor de su tipo que se haya conocido en el hemisferio. Es peor que la de 2002 en Argentina, que la de 1983 en Chile, la del 1982 en México… Es mucho más grande que todas las previas.

La única que le llega cerca es el período especial de Cuba del 1989 al 1993, pero, de acuerdo a las cifras oficiales, esta es un poco más grande, dijo.

Es mayor también a la Gran Depresión de Estados Unidos (1929-1933), en donde el ingreso per cápita cayó 28 por ciento. En Venezuela ha caído más del 50 por ciento.

Un ejemplo es el salario mínimo que en Venezuela pasó de comprar 53 mil calorías al día a siete mil calorías al día. Entonces básicamente no hay forma de alimentarse con los salarios que se están pagando, no porque no hayan aumentado los pagos nominales sino porque la inflación en alimentos ha sido fenomenal, acotó.

Un punto que impacta es resultado de una encuesta que se hizo en noviembre de 2016, que encontró que 74 por ciento de los venezolanos perdió involuntariamente 8.6 kilos de peso, lo que se ha convertido en situación insostenible.

En tanto, las inversiones extranjeras en el país sudamericano se encuentran paralizadas ante la incertidumbre que genera su crisis política, sumada al colapso de varias empresas como el sector cementero.

Toda esta mezcla de políticas erradas ha llevado a quitarle a la sociedad la capacidad de organizarse a sí misma para suplir las necesidades. El Estado ha intervenido en todos los espacios de libertad económica, para quitar los incentivos para que la gente produzca. Es la mecánica que está detrás del colapso de la producción y del nivel de vida destaca el económista.

Hausmann se desempeñó como ministro de Planificación en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y es calificado por Maduro como “el principal operador del bloqueo y la persecución financiera contra Venezuela”.

Hausmann dijo que a él le llamarán liberal en Venezuela, pero es un asesor del gobierno del partido socialista de Albania, del gobierno de la República Socialista de Sri Lanka, ha trabajado en Vietnam y fue asesor durante seis años del gobierno de Thabo Mbeki en Sudáfrica.

En Venezuela, me quieren pintar como un tipo de derecha, pero el mundo no me ha visto con ese tinte en particular, concluye.