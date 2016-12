Liberación del combustible otro engaño más de la Federación que clava a la ciudadanía en la miseria: Vicente Ruiz Piña

0 SHARES Compartir Tweet

Provocará tiempos difíciles para los mexicanos y sobre todo para los sudcalifornianos

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Vicente Ruiz Piña, consejero de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Los Cabos, explicó que la liberación del combustible para el 2017, provocará tiempos difíciles para los mexicanos y sobre todo para los sudcalifornianos, pues la Federación una vez más clava a la ciudadanía un duro e impactante golpe a la inestable economía familiar, ya que fueron engañados con falsas promesas, pues la pobreza se recrudecerá aún más.

Explicó que la Federación dio a conocer que el aumento en el costo del combustible será supuestamente primero en las entidades que no tengan sitios de almacenaje para el recurso; “y La Paz tiene uno; por lo que no debe haber ningún desabasto. Además anunciaron que en los estados fronterizos se verán menos afectados, ya que los consumidores tendrán oportunidades de comprar donde mejor les parezca, debido a que llegarán otras empresas foráneas a ofrecer el combustible; situación que no creo funcione”.

Detalló que lo dicho por las autoridades federales de que habría beneficios con la liberación de la gasolina, no es verdad; ya que existe un impuesto especial de producción y servicios para las gasolineras; esto en zona fronteriza, “o sea si traigo gasolina de los Estados Unidos y cruzo la frontera hay que pagar el gravamen especial, encareciendo aún más para el bolsillo de los mexicanos; manera fácil del Gobierno para obtener recursos”.

Aseveró que la liberación del combustible será de manera gradual; en Baja California Sur será del 19 de septiembre al 30 de octubre del 2017; aunque en enero la Federación empezará a hacer algunas modificaciones, primero en unos estados y después otros.

Recalcó que la promesa que hiciera el Gobierno federal de que la gasolina bajaría de precio, es algo que jamás pasará, pues el tipo de cambio en el dólar nunca va a bajar, así que el combustible tampoco, “incluso se considera que el hidrocarburo suba más del 22 por ciento”.

Subrayó que esta situación traerá una avalancha de alzas en los productos del mercado, debido a que la gasolina es uno de los principales insumos de toda empresa, “lo que a fuerza va a repercutir en todo, habrá una escalada de precios muy remarcada; ” no es justo que el Gobierno esté “clavando” a la población de impuestos en productos de primera necesidad”.

Añadió que en el extranjero ha habido casos en que los costos del combustible bajaron, cosa que en México nunca, tal vez la Federación ha mantenido los precios y bajado el costo hasta 10 centavos, sin embargo en un mes los recupera; lo mismo va a pasar con la luz, definitivamente es una escalada de precios tranquila y silenciosa que afectará a todos, “vendrán tiempos difíciles para quienes menos tienen”.

Concluyó diciendo que debido a que la pobreza en México se recrudecerá aún más, posiblemente autoridades tengan que crear programas sociales en beneficio de la comunidad, por lo que seguramente recaerán en más impuestos, “la Federación debería de cuidar este asunto y aplicar subsidios en los productos, como en el azúcar, transporte, ya que así es más fácil que entregar el dinero a las Secretarías para que otorguen bonos, becas o productos en especies, ya que eso se presta más a política”.