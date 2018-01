Línea de Metro de Japón inicia pruebas de música ambiental

0 SHARES Compartir Tweet

Tokio, 29 Ene (Notimex).- Una de las líneas del metro de Tokio comenzó a reproducir este lunes música ambiental en una etapa de prueba, a fin de determinar si se queda de manera definitiva.

La línea, que conecta el suroccidente con el noreste de la ciudad, comenzó a correr nuevos trenes el pasado marzo, los cuales cuentan con equipos de sonido de alta calidad.

Por accidente, en julio pasado se reprodujo música en los trenes, y la reacción de los pasajeros fue tan positiva, que ahora se ha decidido hacer pruebas para determinar si la música se queda de manera definitiva.

El repertorio consiste en seis piezas musicales, incluidas los Nocturnos de Frederic Chopin.

El volumen es ligeramente inferior al que se usa cuando se transmiten anuncios de servicio a los usuarios.

Ese nivel no me disgusta, y creo que es bueno que los pasajeros disfruten musica suave, pues no tenemos ningún tipo de distracción en los túneles, dijo una pasajera al ser interrogada sobre esta modalidad.