Llama Diputado Venustiano Pérez Sánchez al Director del Centro SCT en la entidad q que resuelva el problema de las malas obras en carreteras de Baja California Sur

Pide que SCT aplique las fianzas de garantía a las empresas que no han cumplido

+ “No queremos un socavón en el estado”, señala el legislador.

La Paz, Baja California Sur, a 25 de Julio de 2017.- El Diputado Venustiano Pérez Sánchez hizo un urgente llamado al nuevo Director General del Centro de la SCT, en la entidad Sergio Herrera para que resuelva a la brevedad posible el grave problema que para miles de usuarios de la carretera transpeninsular “significa el mal estado en que se encuentran importantes tramos entre La Paz y Ciudad Constitución, dado que empresas contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no le han cumplido, han dejado tirado el trabajo y el estado en que se encuentra la carretera pone en grave riesgo a las personas que todos los días transitan por ella”.

En pronunciamiento presentado en la sesión de la Diputación Permanente, el legislador pidió al titular del Centro SCT que haga efectiva las fianzas a las compañías constructoras que han incumplido con los sudcalifornianos, “todos sabemos que las empresas dejan un deposito mediante una fianza para garantizar reparación de vicios ocultos o falta de cumplimiento en las obras, y por ello la SCT debe de tomar cartas en el asunto, hacer efectivas las fianzas, y con ello a la brevedad dar seguridad a quienes todos los días utilizan la carretera transpeninsular, más en este periodo de vacaciones cuando el flujo vehicular se incrementa notablemente”.

Pérez Sánchez subrayó que son incontables “los percances de todo tipo” que se han presentado por la irresponsabilidad de la SCT y precisó que en el kilómetro 36 La Paz- Ciudad Constitución la desviación que hicieron representa un grave peligro por el mal diseño con que se realizó, poniendo en serio riesgo a los automovilistas”.

Venustiano Pérez destacó que en el caso de Baja California Sur “no queremos un socavón como sucedió en el estado de Morelos recientemente”. El legislador dijo que hoy en el estado la SCT realiza obras malas y caras que perjudican directamente a la sociedad y advirtió que el llamado lo está haciendo a nombre de los habitantes de la entidad a la SCT para que cumpla con su trabajo y haga cumplir a las empresas con los compromisos asumidos en contratos firmados, “porque el no cumplir no es otra cosa que tolerar la corrupción y no es posible que se siga tolerando a quien no cumple con una responsabilidad, pero sobre todo a quien pone en riesgo la seguridad de las personas”, puntualizó el representante popular.