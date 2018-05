Los Cabos ya no aguanta otros 3 años de ocurrencias; el cambio es el PT: Ibarra Montoya

0 SHARES Compartir Tweet

Los Cabos, BCS.- Los Cabos no esta para otros tres años de ocurrencias ni de 60 compromisos que después no se puedan cumplir, por eso en cada colonia y en cada comunidad recibimos el compromiso de la gente de votar por los candidatos del Partido del Trabajo, porque quieren un Gobierno sensible y cercano a la gente, que atienda y resuelva el grave rezago social que enfrenta el destino turístico, dijo el candidato del PT a la alcaldía Ernesto Ibarra Montoya.

En la colonia Tierra y Libertad como en otras colonias de municipio, donde “el día de hoy tuvimos la oportunidad de recorrerla en compañía de Gabriela Montoya, candidata a la diputación del IX Distrito Electoral, la gente esta harta del actual Gobierno que no le cumplió a la gente”.

Ibarra Montoya quien hasta la fecha ha visitado 16 colonia de San José del Cabo y Cabo San Lucas, adelantó que en su Gobierno será una prioridad la atención a las familias vulnerables, cambiarles su vida actual donde carecen de agua potable, drenaje, alumbrado público, inseguridad, deficiente recolección de basura, etc.

El candidato del Partido del Trabajo reconoció que uno de los grandes reproches sociales es la inseguridad que se vive en la ciudad, no sólo por el tema de los 500 ejecutados, sino por los robos a casa-habitación y comercio, el robo a transeúnte, el robo a vehículo, los delitos de violación, entre otros que laceran la vida de las familias cabeñas.

Por ello citó que en su propuesta de Gobierno, la seguridad pública es el eje número uno, donde buscará un Programa Permanente Anticorrupción, lograr que Los Cabos tenga 3 policías por cada 1000 habitantes, mejorar las condiciones laborales y profesionales de los policías, implementación

de un Centro de Video Vigilancia y de Inteligencia, así como capacitación y adiestramiento a los elementos.

Ibarra Montoya, quien diariamente recorre 14 kilómetros para visitar en promedio 350 domicilios, donde tienen la oportunidad de dialogar con hombres y mujeres en edad de votar y darles a conocer su propuesta de Gobierno, sostuvo que la gente ya no aguanta otros tres años de ocurrencias y promesas incumplidas con todo y que fueron firmadas ante Notario Público.

Acompañado de su esposa y su madre, de simpatizantes y amigos, hasta la fecha ha visitado 16 colonias de San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde lo que ha encontrado es una población harta de promesas incumplidas, por ello mostró su confianza de que en las elecciones del primero de julio, la población dará su voto a favor de los candidatos del Partido del Trabajo.