Los legisladores de Por México al Frente Trabajaremos por la igualdad de género: Pancho Pelayo

Los diputados y senadores de la Coalición por México al frente vamos a trabajar intensamente por cerrar la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres, vamos a enfrentar la violencia de género y la desigualdad laboral, afirmó el candidato a Senador Pancho Pelayo Covarrubias.

En visitas domiciliarias que realizó ayer en las colonia Agua Escondida y la colonias Las Flores, Pelayo adelantó una felicitación y mensaje a todas las madres por este 10 de mayo y aseguró que con su confianza y el voto a favor de los candidatos de Acción Nacional, las mujeres tendrán mejores condiciones en lo familiar, lo laboral, en la protección y garantía de sus derechos.

“Vamos a igualar el salario que reciben las mujeres que realizan la misma actividad que los hombres, que quienes hagan un trabajo similar, tengan el mismo salario, las mismas prestaciones, que al diferencia de género no sea motivo de desventaja para las mujeres en este país, eso no es normal, no es justo y lo vamos a combatir”, recalcó.

Además, señaló que presentarán iniciativas para diversificar y mejorar los servicios de guarderías infantiles para madres que trabajan, licencias de paternidad para que el hombre también pueda apoyar en el hogar en el cuidado de los hijos porque ambos tienen el mismo derecho y la misma responsabilidad..

Pelayo Covarrubias aprovechó la reunión para enviar un mensaje a todas las madres de Baja California Sur a quienes deseó que este 10 de mayo reciban el amor, el apapacho, la visita de sus hijos, de su familia, “pues es un buen día para decirles cuánto las amamos, lo que significan para nosotros, yo les deseo lo mejor a toda. Muchas Felicidades”, expresó finalmente.