Manuel del Riego y Lupita Munguía lucharán por igualdad laboral

El sábado 21 de abril, la Lupita Munguía, candidata a Senadora, primera fórmula, por el Partido Nueva Alianza y Manuel Del Riego, candidato en segunda fórmula al Senado por el mismo partido político fueron recibidos durante la asamblea ejidal de Pescadero, donde solicitaron que la audiencia se expresara para poder escuchar sus opiniones, quejas o propuestas, ya que es ésa la forma de ir estructurando la agenda legislativa.

“Soy una mujer comprometida con las mujeres, por alcanzar la igualdad, porque no la hemos alcanzado, es una mentira que los gobiernos nos consideren iguales, yo, como Delegada de LICONSA, tuve el mejor desempeño y logros a nivel nacional y en cambio, mi salario fue 40% menos que el resto de los delegados hombres, decidieron darle mi plaza de Delegada a un asesor de alguien y a mí, por ser mujer, cualquier ingreso es suficiente, ¡basta!, la igualdad tenemos que alcanzarla nosotras, es una lucha nuestra”, dijo Lupita Munguía quien recibió un nutrido aplauso y “¡bravos!”, por parte de las mujeres presentes.

“Estamos hartos, cansados de escuchar tantas mentiras, de ver cómo prometen y no nos cumplen, de ver cómo vienen a pedir nuestro voto y no los volvemos a ver, de ver cómo se enriquecen los políticos a costa del pueblo”, dijo uno de los participantes, para lo cual, Manuel Del Riego señaló, “yo soy un hombre de 64 años, a mi edad podemos tener la certidumbre de que, lo que haré mañana es la continuación de lo que he hecho durante mi vida, seguir construyendo una vida mejor para todos… sacar la minería de la Sierra de la Laguna y de Bahía Magdalena; la ley contra la corrupción a través de los 5 factores de actuación para el Fiscal Anticorrupción, señaladamente la Meritocracia para que todas y todos los funcionarios federales, estatales y municipales tengan los méritos para ocupar sus cargos, la educación, la experiencia y la honestidad suficientes, no por ser compadres o amigos del gobernador ameritan ser funcionarios… y la ley de financiamiento hipotecario no mayor al 6% de interés para familias que habitan su vivienda, son muestras de mi interés por servirte”, concluyó.