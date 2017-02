“Maquillando con Causa” prepara la campaña Donatón de Maquillaje para mujeres vulnerables, además de un curso especial

2 SHARES Compartir Tweet

Vicky Carrión

Cabo San Lucas.- Por segunda ocasión “Maquillando con Causa” organiza este año el Donatón de Maquillaje que organiza Inky Cortez, con el que se pretende hacer diferentes kits para entregarlos el próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.

Con esta campaña se pretende entregar en buenas condiciones o nuevos los maquillajes que quieran donar a mujeres cuya vulnerabilidad no les permite hacerse de estos productos.

“Realizar este Donatón es para agradecer por lo que mucho que tenemos, como trabajo, salud y de esta manera ayudamos a muchas mujeres que además de recibir su kit de belleza, recibirán un curso para que ellas tengan un oficio y puedan ser unas mujeres con oportunidad de crecer como personas “.

Inky, originaria de Los Mochis, llegó hace 9 años a Cabo San Lucas, ha ido poco a poco colocándose en el mágico mundo del maquillaje profesional y artístico, ha buscado durante todos estos años un lugar especial para mostrar su trabajo con originales caracterizaciones, trabajando en escuelas, obras de teatro y en gente que sabe que los pinceles y el color pueden mostrar diferentes facetas.

“Desde los trece años empecé a pintar, soy empírica, pero me fui capacitando, aunque no es una carrera, he tomado diplomados y me sigo capacitando porque esto se hace con amor y es una experiencia que te hace descubrir que el maquillaje no debe ser frívolo, al contrario, es rescatar la belleza que hay dentro del alma de cada mujer, porque además, el realizar el maquillaje en una mujer es una grata satisfacción, ver que el único que no te miente es el espejo y ver esas sonrisas es la mayor recompensa”.

“Entonces el año pasado mis amigos juntos de nuevo, Cris, Jorge, Paloma, Irma, nos apoyamos para lograr este movimiento de “Maquillando con Causa”, donde todos tenemos acceso a ayudar a mujeres en estado vulnerable, que por causas económicas o por enfermedad no pueden hacerse de un maquillaje y además que a través de esto, ellas puedan aprender una manera de ayudar en su hogar “.

“Y todo por una sonrisa, así que nuevamente nos comprometimos para lograr este Donatón de Maquillaje que desde ya pueden hacer entrega, porque todos los que estamos trabajando en el arte del maquillaje sabemos cómo desinfectar, así que recibiremos todo menos el rímel, que es el único que no puede ser desinfectado”.

“Así que invitamos a todos aquellos que son artistas del maquillaje, estilistas, marcas de cosméticos y público en general a unirse a esta causa, ya que será el 8 de marzo cuando se haga entrega de los kits de belleza, esperando un buen número de artículos que nos puedan donar, pues todas en casa tenemos maquillaje que no utilizamos y en perfecto estado, incluso hasta maquillajes nuevos que no nos gustaron, pincelería; entonces es muy fácil’’.

“Y quiero comentar que esta campaña es a nivel nacional, en todos los estados se está trabajando para que sea una organización de beneficencia quien esté respaldando esta campaña, además ya hasta se está haciendo internacional, porque ya recibimos información que ellos también harán esta campaña”.

“Además de entregar los kits, que esperemos se reúna un buen número tanto en San José como en San Lucas, para hacerlos y entregarlos en este caso a través de Fundación Solmar con Dinorah de Haro, quien coordinará a las mujeres que se encuentren en mayor vulnerabilidad para recibirlos y el día 12 de marzo darles el Curso de Maquillaje para que ellas puedan encontrar el oficio que pueda ayudarlas a cubrir sus necesidades y que tengan alguna aspiración, de eso se trata este movimiento”.

Finalmente Inky Cortez señaló, “el motivo es agradecer, dar y que aprendan además de trabajar en equipo, porque no debemos confundir la frivolidad con la verdadera belleza de una mujer, pero sobre todo como artistas crear en mujeres que pueden tener cáncer o alguna otra enfermedad o que no tengan solvencia económica, a recibir el reconocimiento de que ellas pueden cambiar su mundo.”

Quien guste donar maquillajes o pinceles en buen estado pueden llamar a Inky Cortez al teléfono celular 624 358 08 67 o bien pueden dejarlos en los centros de acopio en Cabo San Lucas en Henry Estudio, Hotel Playa Grande y el salón Extravaganza , estando pendiente qué lugares podrán recibir en la cabecera municipal.