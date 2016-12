Mi apoyo para Hipólito Ceseña como dirigente de PRI en Los Cabos: Mauro Domínguez

0 SHARES Compartir Tweet

Guillermina de la Toba Navarro

San José del Cabo.- En conferencia de prensa Mauro Domínguez, secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Directivo Estatal, indicó que apoyará a Hipólito Ceseña para la dirigencia municipal del PRI

´´Al día de hoy las personas que tienen interés en el comité directivo municipal, platicaron conmigo, yo he decidido de manera ordenada y por respeto a la militancia, jerarquías y a los tiempos, apoyar a Polo Ceseña, con la condicionante de que tengamos un cambio real en el partido, yo le he pedido que por favor represente a la militancia, que no agarre esto como un tema de herencia ni legado, le doy mi voto de confianza y espero que lo respete, si no, bueno, vamos a tener tres años otra vez de un mal partido a nivel local, en la siguiente si la voy a buscar y voy a esperar los tiempos del 2018 para participar´´.

El encuentro con los medios se llevó a cabo este martes, donde Mauro Domingo abordó entre otros temas la unidad y trabajo que debe haber en el Partido Revolucionario Institucional

´´La unidad se da en el trabajo no sobre la mesa, y si todos trabajan desde su trinchera, el día de mañana nos vamos a ver fortalecidos en la elección, espero que esta vez los militantes hagan caso a un llamado a la unidad, que se pongan a trabajar, se quieten de grupos ´´.

Al ser cuestionado que se espera para el PRI en el 2018, respondió que si se ponen a trabajar los resultados van a cambiar.

´´Ese tema vamos a ver realmente si podremos ser competitivos , vuelvo a repetir, la unidad no es lo que nos va a hacer ganar, sino el trabajo, porque no podemos ir todos juntos a un solo distrito, sino entre varios hacer que crezca el partido y se conjugue por la elección´´.

Al respecto de las alianzas ciudadanas añadió que si se trabaja se puede lograr. ´´Creo que en BCS sí podríamos ser competitivos en alianzas con otros partidos, pero volvemos a lo mismo, tenemos que tener trabajo, estructura, militancia y votos, si no, qué les vamos a ofrecer a los demás partidos, no podemos llegar como tercer o cuarto lugar a presentar lo que no tenemos como los demás partidos´´.