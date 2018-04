Muere el famoso DJ Avicci

20 SHARES Compartir Tweet

Lizbeth Jaimes Galindo

El famoso DJ Sueco Tim Berglun, conocido mundialmente como Avicci, murió sorpresivamente este 20 de abril en Mascat, Oman a los 28 años de edad. Hasta el momento no se han revelado los motivos de su muerte.

De acuerdo a medios de comunicación internacional, el representante del popular DJ emitió un comunicado para dar a conocer la triste noticia, pero sin dar mayores detalles.

“Con profunda pena anunciamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado sin vida en Mascat, Oman, este viernes 20 de abril por la tarde. La familia está devastada y piden a todos que por favor se respete su privacidad en esta época difícil. No se harán más declaraciones”.

Fue el creador de algunos éxitos de la última década tales como Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows, For a Better Day, Fade Into Darkness, The Days, The Nights, Waiting For Love, Seek Bromance, You Make Me y, en especial, Levels, que, a pesar de tardar nueve meses en ser reconocida, logró darle fama y éxito al DJ. (Wikipedia).