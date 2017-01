No debe permitirse que se negocie con la salud en el país: secretario Víctor George

1 SHARES Compartir Tweet

Leticia Hernández Vera



La Paz.- “No debe permitirse que se negocie con la salud de los ciudadanos en el país”, afirmó el secretario de salud en Baja California Sur, Víctor George, al preguntarle sobre la denuncia hecha por el gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, por el caso de la presunta aplicación de medicinas “apócrifas” y quimioterapias falsas durante los sexenios de Duarte y Fidel Herrera, hecho que ha alertado y conmocionado a la opinión pública.

-Lo que ocurre en Veracruz en el tema de la salud, deja una lectura de que no debe permitirse negociar con la salud en el país? , se inquirió al Secretario de Salud en el estado

-Estoy de acuerdo, el derecho a la salud de un individuo es innegociable, porque un ciudadano puede perder a lo mejor sus derechos civiles, más no sus derechos humanos y la salud es uno de los derechos humanos que no es negociable y no tiene precio aquí y en todo el país.

Dijo que no se atreve a expresar mayores detalles por no conocer a fondo cómo se dieron los hechos, pero afirmó que por lo que respecta a Baja California Sur, sí puede decir que aquí hay mucho cuidado de esa situación y aplican la norma.

“Aquí tenemos el Centro Estatal Oncológico, las demás instituciones de salud tienen mucho cuidado para los tratamientos que se aplican, sobre todo oncológicos, tenemos dos centros de mezcla y se aplica conforme a lo que requiere el paciente, llega el medicamento etiquetado, de patente, embotellado, porque hay otra modalidad, donde se contratan empresas entonces llega la quimioterapia y estas empresas entregan todo ya combinado y solamente esa empresa puede saber lo que entrega, la institución de salud no puede verificar, sólo si tuviera un laboratorio”, explicó.

Esa es la situación de lo que pudo pasar en Veracruz, afortunadamente en Baja California Sur no se ha contratado a ese tipo de empresas, ni el Seguro Social ni mucho menos la Secretaría de Salud; “a nosotros nos llegan los medicamentos del laboratorio, sabemos de las mezclas que estamos haciendo y tenemos la certeza de que se está poniendo al paciente lo que se le debe poner de acuerdo a su enfermedad”, sostuvo.

Posiblemente esos casos se hayan dado y “quiero suponer a título personal, por esa situación de que contrataron a empresas de centros de mezcla, entonces ya les llegan los medicamentos como una bolsa de suero y no es posible verificar, sale de control de la institución, pero en este estado, no trabajamos de esa manera”.

Indicó que es un tema delicado, pero debe sentar el precedente que con la salud de las personas no se juega, concluyó.