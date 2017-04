0 SHARES Compartir Tweet

La Paz, Baja California Sur, a 27 de Abril de 2017.- El Diputado Alfredo Zamora García consideró que no es una buena opción que los servicios públicos prioritarios que la población requiere por parte de la autoridad municipal los preste un particular. “El que preste un servicio público el sector privado, no siempre implica un mejor servicio y mejor costo para la población. No lo es. Tenemos ejemplos como Teléfonos de México, una empresa que era del gobierno y que Carlos Salinas se la pasa a quien era uno de los hombres más ricos del mundo y no mejoramos el servicio, pero si subieron las tarifas. Con los bancos, la verdad el servicio tampoco mejoró muchom pero las comisiones son enormes”.

Al hacer uso de la tribuna en la sesión de este jueves el Diputado Zamora García se refirió a la situación en la que se encuentran muchas administraciones municipales a nivel nacional, que a pesar de que expresamente el Artículo 115 constitucional señala las facultades del Municipio en México, “muchos ayuntamientos han venido renunciando a ellas, y me refiero a a la obligación, por ejemplo de proveer el servicio de agua potable, de alumbrado público, recolección de basura, seguridad pública, y en esta renuncia de estos ayuntamientos a las facultades que les da la Constitución….concesionan, renuncian a su facultad y da dan a un particular”.

Y la pregunta es: ¿el particular lo va a hacer gratuitamente? o ¿el particular tiene mejores elementos para prestar el servicio?. Hay que decirlo claramente, un empresario al que se le dé esta concesión no va a ir a hacer un mal negocio, no va a ir a perder el dinero, ¡va a ir a ganar dinero!. Y eso es lo que en la lógica choca, sí el empresario puede prestar ese servicio ganando dinero, ¿por qué el ayuntamiento no?, y en eso radica, el sentido común lo dice que “es un tema de corrupción”, no se explica de otra manera, por qué si no hubiera negocio, si no hubiera, si no hubiera la necesidad de servicio, ¡pues ningún empresario le entraría!, ¡no hay empresario que le entre a invertir su dinero para irlo a perder, sostuvo el legislador.

Apuntó que lo que está sucediendo “o lo que sucedió claramente en el Ayuntamiento anterior que encabezó el PRI, fue una renuncia sospechosa de prestar el servicio de alumbrado público. Un Ayuntamiento que concede a un particular la facultad que le preste el servicio de alumbrado público por 15 años. Esto nos da claramente –ciertamente no lo podemos acreditar, pero si nos deja muchas dudas- por qué ese Ayuntamiento concesionó esa prestación de servicio público de alumbrado. Pero por si fuera poco, hicieron un convenio, un contrato que ni siquiera reunía los requisitos que la Ley establece; y hoy los paceños, los habitantes del municipio de La Paz, por lo que se está señalando por el litigio, ¡qué bueno que el Presidente Municipal Armando Martínez a la entrada de su gestión realizó y demandó la nulidad o la revocación de esta indebida concesión!.era negocio, si no hubiera la necesidad de servicio, ¡pues ningún empresario le entraría!, ¡no hay empresario que le entre a invertir su dinero para irlo a perder, expresó el legislador en el pronunciamiento presentado en la sesión del Congreso del Estado.