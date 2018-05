No he tolerado ni toleraré la corrupción de funcionarios: Arturo de la Rosa

2 SHARES Compartir Tweet

Cabo San Lucas.-En reunión con empresarios de distintos rubros de Cabo San Lucas, el candidato a Presidente Municipal del PAN-PRD-PRS-Humanista, Arturo de la Rosa Escalante afirmó que no ha tolerado ni tolerará la corrupción de funcionarios en el Gobierno Municipal, y que una mala práctica que no debe regresar.

El aspirante a la alcaldía detalló que en la presente administración fueron 5 los funcionarios de primer nivel que fueron dados de baja por pesar sobre ellos sospechas de corrupción.

“Nos dimos cuenta que estaban más interesados en hacerse ricos y aquí no vinimos a eso, si no a dar resultados, por eso no dudamos en correrlos”, señaló al abanderado común de los 4 partidos.

En un punto de la plática, el propio candidato también compartió con los empresarios que en el caso de la seguridad pública, se encontró una policía municipal infiltrada por los grupos delincuenciales, por lo que de la misma manera se dieron de baja a más de 100 elementos mediante las pruebas de control y confianza.

“Ese es el ejemplo de que nosotros no vamos a toleras servidores públicos corruptos, nosotros no vamos a permitir que ninguno de nuestros funcionarios se aproveche de su encargo para afectar los intereses de los ciudadanos de Los Cabos y si nos dan la confianza de continuar en el Gobierno Municipal, tengan por seguro que seguiremos trabajando contra la corrupción”, enfatizó el candidato.

En el marco del encuentro, donde también estuvo presente la candidata al Senado, Lupita Saldaña, el candidato De la Rosa explicó las condiciones de crisis extrema que encontró en todos y cada uno de los rubros de la administración pública municipal y cómo, con una política de austeridad, se disminuyó la nómina, el gasto del combustible, el pago de teléfonos celulares y otros rubros, en menos de 2 años y medio se tiene un municipio operativo, de finanzas sanas y haciendo obra pública.