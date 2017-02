No nos vamos a rendir, regresaremos la tranquilidad a Los Cabos: Alcalde

2 SHARES Compartir Tweet

Guillermina de la Toba Navarro

San José del Cabo.- Seguimos trabajando de manera coordinada con las corporaciones policiales y el Ejército para atender los índices de violencia en Los Cabos, reiteró el presidente municipal Arturo de la Rosa, ante los hechos violentos.

‘’Seguimos trabajando en coordinación, evidentemente la llegada de más elementos del Ejército y Gendarmería no es suficiente para frenar los índices de violencia, estamos haciendo lo que nos corresponde, esto no quiere decir que estemos descoordinados; sí hay ejecuciones pero a la par hay también muchas detenciones de personas con armas que llegan al municipio y que no vienen a vacacionar, sino a cometer hechos delictivos’’.

Dijo que la Policía Municipal está trabajando en la parte preventiva pero no es quien tendrá que hacerle frente a la delincuencia.

‘’Estamos trabajando en la parte preventiva, sin embargo hay que ver que quienes tienen que hacerle frente a la delincuencia no es la Policía municipal, estamos trabajando en que todos participen de manera coordinada, hasta hoy hemos tenido éxito en algunas cosas, en otras no’’.

Finalmente expresó que continuarán trabajando en las diferentes estrategias para regresar la tranquilidad al municipio de Los Cabos.

‘’No nos vamos a rendir, tenemos que lograr la tranquilidad, blindar al municipio y estamos trabajando en eso, no existe fórmula mágica para acabar con el problema entre delincuentes, una guerra del narco que se da en todas partes y que ya alcanzó a Los Cabos’’.