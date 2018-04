“No podemos permitir que sigan gobernando las minorías”: Jesús Flores

0 SHARES Compartir Tweet

En conferencia de prensa, el Candidato del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 02 en B.C.S., Jesús Flores Romero, acompañado del presidente del Comité Municipal del PRI en los Cabos, Hipólito Ceseña Victorio; hace un llamado a la Sociedad Sudcaliforniana a la participación, a estar informados de las distintas propuestas de quienes aspiran a representarla; y sobre todo a que el 1 de julio ¡salgan a Votar! Con esta simple y tan importante acción que es nuestro derecho, pondremos un alto a las malas prácticas de los partidos políticos, de lo que llaman, comprar el Voto. Nuestra sociedad ya no puede ser cómplice de esta práctica. En Baja California Sur ya no podemos seguir siendo gobernados por minoría que solo velan por los intereses de unos cuantos y no de la población.

Si damos como ejemplo al Municipio de los cabos tenemos un Legislador Federal de más menos 30 mil Votos, alcaldes de 14 y 36 mil votos de un padrón de más de 230 mil electores. Lo que nos dice que quien realmente gana las Elecciones, son quienes no votan (abstencionismo) y quien dirige los destinos de la población, son los intereses de unos cuantos. Desde esa visión debemos entender o preguntarnos donde y con quien se acuerdan los compromisos por el bien de todos.

En el caso nuestro, del PRI; tenemos 20 años de no ser gobierno en la mayoría del territorio estatal, el poder de gobierno ha sido pasado en la alternancia de diferentes partidos políticos, representados por los mismos actores, teniendo el mismo resultado en cada actuación. Por lo que lastimosamente hoy como sociedad estamos cansados.

Por tal motivo, hoy, estamos ante la posibilidad de hacer que las cosas cambien. Las condiciones apuntan a una real alternancia y democracia, derivado de la inclusión de nuevos actores, con perfiles algunos políticos, otros empresariales. Jóvenes, mujeres y hombres; muy comprometidos para que a BCS le valla mejor. Y como muestra. Las propuestas de José Antonio Meade, dadas a conocer en su acto de arranque de campaña en Yucatán; donde por mencionar algunas:

· La mujer como prioridad en su gobierno, igualdad y certeza jurídica, igualdad en salarios, apoyo con guarderías de 24 horas para sus hijos y adultos mayores.

· Los niños y jóvenes tendrán educación de calidad y sus maestros serán reconocidos con aumento en sus salarios. Los jóvenes tendrán más apoyas, más becas y un lugar en la universidad, créditos para emprender un negocio y mejores puestos de trabajo.

· Que ningún niño mexicano nazca en la pobreza extrema se contara con hospitales públicos mejor equipados y un sistema de salud enfocado prioritariamente en la prevención.

· Mediante avanzar contigo, da la oportunidad para que cada quien elija los programas que satisfagan sus necesidades.

· Se fortalecerá el estado de derecho y las instituciones impulsando acciones de seguridad enérgicas contra la delincuencia enfocadas a las causas de la inseguridad y fue muy enérgico al decir que en su gobierno todos serán iguales y una de sus acciones es, ser el primer presidente de la era moderna de México sin fuero.

“No se dejen arrebatar el futuro de México con falsas promesas”. José Antonio Meade.

Al ser cuestionado sobre sus propuestas dijo: los 30 años de experiencia en el Servicio Público con los que cuento, me dan claridad, que es en el congreso de la unión, el punto de partida para que muchas cosas y acciones en favor de la población sucedan. En la mayoría de los municipios de BCS, el 70% de los recursos destinados para obra social e infraestructura son federales. Por lo tanto, como Diputado Federal; legislare y buscare estar en las mesas donde se concreten los distintos apoyos y estrategias en materia de Turismo, igualdad social,

infraestructura, movilidad y ecología; que son los puntos que mueven el desarrollo y la tranquilidad social en nuestro estado y en específico mi distrito.

No puede ser posible que existan más 17 mil familias en zonas de alto riesgo y que no cuentan con la más mínima y digna condición de vida. No es posible que un Distrito que cuenta con recursos económicos como el nuestro,20 mil viviendas no cuenten con una necesidad vital como es el agua. 52 mil personas sin acceso a salud.

Por su parte el Presidente del CDM del PRI en los Cabos, Hipólito Ceseña Victorio afirmó que están listos para brindar una plataforma segura para nuestros Candidatos, desde la promoción hasta la defensa del voto. Lograremos que los próximos 90 días tener una solides en el desplazamiento de las estructuras de Partido. Existe una inercia de participación de la gente, a quienes les expondremos propuestas y metas claras que den seguridad en el triunfo el próximo 1ro de julio. Comento.

Para finalizar Jesús Flores menciono hay que generar la confianza de la gente, es por eso que en mi caso en el Distrito 02 Federal, Isabel de la Peña en el Distrito 01, como el resto de mis compañeros de formula encabeza por Pepe Meade para Presidente, Juan Alberto Valdivia para senador junto con Claudia Hirales. Somos mujeres y hombres de experiencia y lealtad probada. Comprometidos con que a BCS le vaya bien, con orden, transparencia y sobre todo con un muy sensible conocimiento de la problemática del estado. para tener resultados diferentes, se

Requiere del esfuerzo de todos, de trabajar por el bien de nuestra tierra desde la agenda nacional como la local, yo estoy listo, y para que este proyecto que es un proyecto de todos se logre, primeramente; hay que salir a votar el próximo 1ro de julio. Avancemos Juntos, por BCS.