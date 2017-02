No se privatizarán las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2017: Alcalde

4 SHARES Compartir Tweet

El titular del Ejecutivo municipal dijo que las fiestas son gratis para toda la población y así seguirán siendo, hay un presupuesto aprobado por unanimidad en Cabildo, donde está contemplado el rubro de festejos en el municipio

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Ante la propuesta de algunos regidores de concesionar las Fiestas Tradicionales San José 2017, el presidente municipal, Arturo de la Rosa Escalante, aseveró ayer que no se privatizarán estos festejos tradicionales, porque estas fiestas son gratis para toda la población y no se cambiará el esquema.

“Yo no estoy en la idea de privatizar las fiestas, porque estas deben ser sin costo para la población, el hecho de privatizarlas significa que tendrán que venderse los boletos a la ciudadanía y aquí es muy clara la postura del Gobierno, hubo un presupuesto que aprobó por unanimidad el Cabildo en donde está contemplado el rubro de las fiestas que se realizan en las diferentes comunidades y colonias en el municipio”, puntualizó.

Remarcó: “No existe esa posibilidad, no soy partidario de privatizar las fiestas, porque entonces sería un evento privado y sólo para quien tuviera la oportunidad de pagar, lo que además no es el espíritu de nuestros festejos tradicionales, que son el espacio de convivencia de las familias de Los Cabos; no hay otra oportunidad para poder convivir con todas las familias en unas fiestas tan bonitas como las que hemos celebrado tradicionalmente”.

Que se concesionen las fiestas: Regidor Flores

Ayer en el marco de la sesión ordinaria de Cabildo, el regidor Jesús Flores Romero, en asuntos generales, llamó a la mesa colegiada de toma de decisiones a la reflexión sobres estas fiestas josefinas.

Dijo, recreación son eventos culturales, sociales y deportivos diversos, recreación puede ser igual también, a más parques públicos con instalaciones seguras y dignas al alcance de todos, en las colonias y comunidades rurales, que también están ávidas de contar con servicios públicos básicos.

Así como la recreación, también está la formación, y en esa concertación de partes para integrarla caben la responsabilidad, la sensibilidad y la obligación que como Gobierno debemos tener de generar satisfactores de bienestar a nuestros niños y jóvenes, a los discapacitados, y a todos aquellos que carecen de lo mínimo necesario para desarrollarse y convivir armoniosa y sanamente.

“Si a esta reflexión le sumamos la inseguridad que a últimas fechas está amedrentando y envenenando a nuestro municipio, con seguridad reitero, que los más de 25 millones de pesos que supuestamente serán destinados a la realización de las llamadas Fiesta de San José, este dato dicho a los medios de comunicación por la propia autoridad municipal, lo re direccionemos a más y mejor infraestructura social, deportiva y de servicios; revisión, reparación y activación de cámaras de vigilancia en colonias populares, en lugares turísticos, actualización y capacitación a los agentes municipales con que contamos, cursos de prevención en escuelas secundarias y bachilleratos contra las adicciones, la violencia social e intrafamiliar”,

“Compañeras y compañeros ediles, Presidente y Síndica Procuradora; más allá que las cuentas y gastos financieros de las pasadas Fiestas de San José 2016, fueron exhibidas en este Cabildo y puestas en duda por su falta de transparencia, los invito a que la congruencia tome decisiones como muestra y claro ejemplo de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la sociedad cabeña; que no sea el Gobierno municipal el que aporte este recurso millonario, en época de crisis y austeridad sino de lo contrario, sea el Ayuntamiento quien lo reciba de parte de alguna institución privada, que se dedique a la realización de estos eventos y brindar así el espectáculo accesible y de calidad que nuestra gente merece desde el correcto escenario de competencia y responsabilidad”, concluyó.