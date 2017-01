Paga SEDESO estímulos económicos del programa asistencia de vida en Los Cabos

0 SHARES Compartir Tweet

* Se beneficiaron 30 familias con el programa Asistencia de Vida

La señora Gabriela Vargas Lemus, es madre de un joven de 17 años que sufre de Cuadriplejia Espática, como consecuencia de una parálisis cerebral, padecimiento que requiere de asistencia y cuidado de tiempo completo, dificultándole la posibilidad de emplearse en un trabajo formal que le permita seguir con las atenciones para su hijo.

Ahora, la señora Gabriela y su hijo son unas de las 30 familias beneficias en el municipio de Los Cabos con el Programa Asistencia de Vida que opera la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado (SEDESO), que consiste en un apoyo económico mensual como reconocimiento a estas personas que están en situación de pobreza y se dedican las 24 horas de su día al cuidado de un familiar con discapacidad severa.

“…Agradezco infinitamente que hayan volteado a vernos, que hayan volteado a ver esta necesidad que tenemos, porque no es que no queramos hacer las cosas, sino esta vida que nos tocó no nos permite hacer más… Yo agradezco con todo mi corazón al gobernador Carlos Mendoza, a su esposa Gabriela Velázquez, les doy las gracias infinitamente por este apoyo…” expresó Gabriela.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social estatal, José Luis Pérpuli Drew, dijo que este programa fue uno de los compromisos que hiciera en campaña el gobernador Carlos Mendoza Davis, el cual ahora es una realidad, y con el que recientemente se benefició a 30 familias en situación vulnerabilidad del municipio de Los Cabos.

En ese sentido, el funcionario estatal agradeció a la presidenta de DIF Los Cabos, Vianey Núñez y a la directora del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD), Blanca González, por ser una pieza fundamental para que este programa social llegue a las familias que más lo necesitan.

“Con mucho gusto, hicimos la entrega de estímulos económicos a 30 personas del municipio de Los Cabos, que se encuentran en situación de pobreza y que no pueden trabajar, en apoyo y reconocimiento a su labor de asistir de tiempo completo a un familiar con discapacidad severa, con lo que pretendemos ser un soporte para su economía, y poder contribuir a sufragar una parte de los gastos que se derivan de esta noble causa”, puntualizó.