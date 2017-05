Pasan 16 participantes  a la semifinal del  concurso de karaoke Bigote Dorado

2 SHARES Compartir Tweet

Guillermina de la Toba Navarro

San José del Cabo.-16 participantes a la semifinal del concurso de karaoke Bigote Dorado, este martes fueron eliminados Raúl Aguilar, Oscar saches, Alejandro murillo y Jesús Armando García.

Como cada martes ante un ambiente de algarabía, y competencia se llevo a cabo la segunda noche eliminatoria, del concurso de canto con karaoke en el restaurante bar Ay Ay Ay.

Tras elegir el turno de participación de cada uno de los competidores, dio inicio la noche donde los cantantes dejaron todo en el escenario, interpretando el género que les toco.

Ranchero, balada, pop, salsa, cumbia entre otros fueron los géneros que los participantes interpretaron, con temas como cucurucu, afuera, durmiendo con la luna, entre otros.

El jurado conformado por Alan Castro, Flor Damiana, Antonio Álvarez, escucho con atención cada una de las interpretaciones, de acuerdo al desenvolvimiento escénico y voz, dio calificaciones a cada uno de ellos, haciendo algunas observaciones y recomendaciones.

En esta segunda noche eliminatoria las exigencias de los jueces fueron mas estrictas, pues la competencia se hace mas difícil martes tras martes.

Muchos de ellos fueron felicitados por los jueces por su calidad de interpretación, otros mas no corrieron con la misma suerte, quizá por no ser el género que interpretan, esta vez su voz no lucio.

‘’Estabas muy desafinado, no lucio tu voz, es importante elegir bien el tema, hay que trabajar más en los ensayos de los temas, importante la seguridad al pararse en el escenario’’ fueron algunas de las recomendaciones del jurado.

Conforme pasaba la noche la competencia se ponía más reñida, apoyados por amigos familiares las porras no se hicieron esperar, con los tradicionales globos de colores, la matraca y por supuesto la bulla.

La noche de este martes se la llevo uno de los consentidos del público, Rosario Guadalupe, quien dijo que la discapacidad de no poder ver, no es un impedimento para hacer lo que mas le gusta

‘’Mis oídos son mis ojos, mi vista, el participar en este evento es un escalón que tenemos que seguir subiendo, hay que echarle ganas perdamos o ganamos, hacer una buena actuación’’.

Al finalizar la noche se dieron a conocer los 5 eliminados con la oportunidad de que uno de ellos fuera salvado por el público.

Tras una votación los presentes decidieron que continuara en la competencia el joven Benjamín Sánchez.

Y así al terminar la noche se dio cuenta de los 16 participantes que ya tienen el pase a la semifinal, del concurso de bigote dorado 2017.