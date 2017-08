Pasos sencillos y firmes, para que los niños naveguen seguros en Internet

México, 4 Ago (Notimex).– Todos los días, niños y adolescentes navegan por Internet, a través de equipos de escritorio, tabletas o teléfonos inteligentes; es una actividad cotidiana donde aprenden y se divierten.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en su Artículo 13, Fracción XX, protege “su derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet”.

Sin embargo, reconocer las ventajas, así como respetar y garantizar este derecho de la niñez y adolescencia, no inhibe los riesgos y amenazas.

Por ello, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) presentó 10 consejos con los que este sector poblacional puede navegar de manera segura y saludable.

En su blog del gobierno federal, invita a no proporcionar datos personales (nombre, dirección teléfono y fotos) a extraños, porque los pueden poner en peligro; no dar el email a desconocidos; tener cuidado con los archivos que llegan por sorpresa, aunque sea de amigos, pues pueden dañar el equipo o robar datos personales.

Asimismo, les solicitó no dar click en los enlaces o anuncios conocidos como Spam; mantener en secreto las claves, cambiarlas de vez en cuando; pedir ayuda en caso de ser molestados o recibir mensajes desagradables.

También, confiar en los padres y contarles si alguien insiste en que guarden información; no hacer citas a solas con personas que conocieron en Internet; no considerar amigos a aquéllos que sólo se tratan por las redes sociales; y no creer en regalos y ofertas, es mejor consultar con la familia.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer una infografía de ONG Derechos Digitales, organismo que se denomina protectora de los derechos humanos en Internet, en la que da 10 consejos útiles para navegar en la red.

Sugirió que el trabajo en esta materia debe partir de casa, pensar antes de publicar, pues cualquier cosa que se escriba en la red, quedará al alcance de todos; mantener en secreto la contraseña y no utilizar nombre propio o fecha de nacimiento en su conformación; cuidar la imagen propia y la de los otros; buscar con regularidad tu nombre en Internet.

Además, en caso de abrir una sesión en una computadora ajena, cerrar la cuenta, para que nadie tenga acceso a ella; respetar a los demás; usar un apodo o alias, para proteger la información personal; dar los menos datos posibles; asegurar y cuidar las cuentas, ser selectivo en lo que se publica y lo que debe quedar en secreto; y crear varios email.