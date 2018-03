Patinadora mexicana Ale Izquierdo hace historia en “Dancing on ice”

8 SHARES Compartir Tweet

Londres, 28 Mar (Notimex).- La patinadora Alejandra Izquierdo hizo historia al ser la primera mexicana en participar en el popular programa de televisión “Dancing on ice” que actualmente se encuentra de gira por Inglaterra con un elenco conformado por profesionales y celebridades.

En entrevista con Notimex, Izquierdo explicó que llegó al programa de televisión después de audicionar el año pasado y tras varias pruebas fue seleccionada para concursar en el programa de televisión dominical al lado del jugador de rugby Max Evans.

“Es la primera vez que patino con alguien que no es profesional y no sabía si íbamos a poder avanzar o no. Gracias a Dios me tocó con un atleta que sí aprendió a patinar”.

La pareja quedó en tercer lugar de la final del programa de televisión y si bien sus calificaciones fueron altas, el voto del público no fue suficiente para coronarse campeones.

“El show tiene dos partes: el patinaje y la popularidad con el voto del público. Él fue de los mejores patinadores de la serie, pero es de los menos famosos”, comentó Izquierdo.

Izquierdo y Evans se tuvieron que medir contra otras 11 parejas durante el concurso que duró diez semanas, pero solo cinco parejas fueron invitadas a la gira nacional.

Al final, los ganadores de la competencia de patinaje artístico sobre hielo fueron el cantante Jake Quickenden y la patinadora profesional Vanessa Bauer.

Durante el primer día de gira en la Arena de Wembley, Ale Izquierdo como la conocen en “Dancing on Ice” se deslizó con destreza por la pista de la mano de Evans con quien realizó piruetas, saltos, giros y acrobacias.

La pareja presentó el número estelar a ritmo de la música de “I believe in a thing called love” de The Darkness durante el primer día gira en esta ciudad.

“Ahora ya es disfrutar, como ya fue mucha la presión del show simplemente disfrutar y dar lo mejor de nosotros y que la gente lo disfrute, que se vaya con una sonrisa”, señaló Izquierdo.

La atleta mexicana vive en Nueva York y es patinadora profesional desde hace cinco años. Al término del show en vivo nos comentó que todo el año participa en producciones de patinajes sobre hielo alrededor del mundo.

“La Navidad pasada estuve dando un show en Alemania todo el invierno y he dado shows en París y en Estados Unidos. Soy parte del ‘Ice Theatre de Nueva York’ que es la compañía de patinaje sobre hielo de Nueva York”.

Izquierdo, quien comenzó a patinar a los ocho años de edad en León, Guanajuato -donde además estudió ballet y gimnasia- se tomará un descanso en México cuando concluya la gira el próximo 15 de abril.

Por su parte, Max Evans señaló que ha aprendido mucho bailando con su pareja mexicana.

“Esta es la primera vez que compito en pareja porque yo era jugador de rugby. Es una gran patinadora e instructora y en la pista tiene sabor mexicano”, señaló Evans.

Tras su actuación en la Arena de Wembley, Evans dijo que patinar en hielo es un deporte muy diferente al rugby y requiere una gran destreza física y mucha delicadeza.

“Para levantar necesitas mucha fortaleza y confianza en tu pareja. Gracias a que estoy en forma pudimos hacer las rutinas que nos exige el show en vivo”, dijo Evans.

El show que se transmitió por el canal ITV contó con una audiencia en vivo y un jurado. El voto del público definió a la pareja ganadora.

Los jueces y mentores en el programa y en la gira en vivo son la legendaria pareja británica de patinaje artístico sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean, quienes fueron campeones mundiales y olímpicos en los años 80.

La final del programa de televisión culminó el pasado 11 de marzo y la gira nacional concluirá el 15 de abril en la ciudad de Birmingham.