Pide el Diputado Joel Vargas se presenten iniciativas en materia de defensa de periodistas y la de la Ley de Indígenas

La Paz, Baja California Sur, a 30 de Enero de 2018.- en virtud de que es necesario que Baja California Sur cuente con instrumentos legales que protejan los derechos de los periodistas y de las ciudadanos defensores de los derechos humanos, el Diputado Joel Vargas Aguiar urgió a las comisiones que elaboran en el Congreso del Estdo el dictamen de lo que en un momento dado puede ser la Ley de Protección a Periodistas y a Defensores de Derechos Humanos de la entidad a que lo presenten al pleno para su discusión y eventual aprobación, dado que desde mayo del año pasado se ha estado trabajando en el documento, “y es necesario que se discuta y se vote por diputados y diputadas”.

En pronunciamiento presentado en la sesión ordinaria de la Diputación PErmamente, el legislador señaló que en el caso de Baja California Sur se han presentado agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos, “y quienes se encuentran en la amenaza por su trabajo como periodistas y como defensores de los derechos humanos se tienen que acoger a mecanismos federales. Creo que teniendo esta Ley en Baja California Sur habrá más agilidad en la defensa de los ciudadanos”.

Vargas Aguiar subrayó que Baja California Sur se encuentra entre las tres o cuatro entidades del país que no tienen en su marco legal este tipo de protección a trabajadores de los medios de comunicación y a los defensores de los derechos humanos, por lo que es sumamente necesario que se concrete “un trabajo que sabemos se está haciendo bien”.

En este mismo sentido hizo un llamado a la Secretaría General de Gobierno para que haga llegar al Congreso del Estado la iniciativa de la Ley de Indígenas de Baja California Sur, “un ordenamiento legal muy importante para la entidad, dado el importante número de habitantes indígenas en el estado, que según cifras oficiales son alrededor de 100 mil..”.

Joel Vargas comentó en su intervención que se ha trabajado por diputados y autoridades estatales “y no veo ninguna causa por la cual no se present esta iniciativa, pero simplemente no ha llegado. En este caso nosotros la hubiéramos presentado, pero el acuerdo fue presentarla en conjunto con el Poder Legislativo de Baja California Sur”.