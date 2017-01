Pide Ivón Ortega que EPN cancele viaje a Washington

1 SHARES Compartir Tweet

La diputada federal priista Ivonne Ortega Pacheco, emitió un comunicado en el que señala que el presidente de Estados Unidos ha pasado del insulto a la agresión, porque su política migratoria pretende reprimir a personas cuya única falta es aspirar a un mejor futuro para sus familias, futuro que se vende en todo el mundo como el famoso “sueño americano”. Muchas de esas personas son mexicanos.

Es momento de actuar. El gobierno mexicano debe proteger a nuestros paisanos que viven o que ingresan a los Estados Unidos con todos los recursos a su alcance: legales, económicos y políticos.

También debe reclamar al gobierno de Estados Unidos por las consecuencias de la migración desde otros países que generan en México problemas humanitarios y sociales. Basta ya de ser utilizados como escudo.

Si el presidente de Estados Unidos quiere colaborar a resolver el problema del narcotráfico que tanto daño hace a nuestro país, que empiece por combatir el consumo de drogas en el suyo.

En cuanto al muro, si bien se trata de una construcción en territorio estadounidense, representa un agravio a la humanidad entera: la historia da cuenta de las atrocidades cometidas a la sombra de ese tipo de muros. Y por supuesto que el gobierno norteamericano no tiene ningún derecho a pedir y mucho menos exigir que México pague de forma alguna por ese muro.

Defendamos lo nuestro. Hagámonos fuertes con unidad y seamos firmes ante las políticas agresivas que se implementan en Estados Unidos. Empecemos por responder con altura y dignidad a la ofensa que ha significado el anuncio del muro justo cuando los representantes del gobierno mexicano llegaban a Washington para hablar de entendimiento.

Presidente Enrique Peña Nieto: respetuosamente le solicito como priista y como mexicana que cancele el viaje a Washington y no haya encuentro con el presidente de Estados Unidos hasta en tanto él no demuestre respeto por México y los mexicanos: no puede haber entendimiento sin respeto.