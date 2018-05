Presentan libro con historias de mexicanos que inspiran

0 SHARES Compartir Tweet

México, 9 May (Notimex).– Por primera vez en su historia, la plataforma internacional de carácter social literario Those Who Inspire (Aquellos que Inspiran), eligió a México para la redacción de su quinto libro, con lo que buscan inspirar a miles de jóvenes en el país.

Después de impactar con gran éxito en cinco países alrededor del mundo, Those Who Inspire llega a México para compilar 107 historias de vida de exitosos mexicanos en el mundo, demostrando que este país es tierra de inspiración, humanidad y cambio.

Esta quinta edición conjunta historias de personalidades de esferas como la política, la empresarial, los deportes y de las artes, donde personajes como Ana de la Reguera, Carlos Slim Jr., Lorena Ochoa, Fernando Landeros, Juan Pablo Zurita, Saskia Niño de Rivera y Javier Hernandez “Chicharito”, entre otros, narran historias sobre el amor a la humanidad.

A su vez, estos más de cien personajes cuentan su deseo por crear actividades filantrópicas sin las ganas de llevarse el mérito, sólo por el simple hecho de ayudar y poner un granito de arena en este mundo.

Rocío Marfil, editora de Those Who Inspire México, refirió sentirse contenta con el resultado del proyecto que requirió dos años de arduo trabajo, “pero el libro por fin estará al alcance de todos, y principalmente de las escuelas de gobierno”.

La también economista y abogada señaló que “fue un gran esfuerzo por parte de Those Who Inspire, y estamos eternamente agradecidos con las personalidades, al permitirnos contar su historia para que la conozca México y el mundo”.

La saga literaria Those Who Inspire ha inspirado a países como Omán, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Hong Kong y Kuwait, y ahora México se suma como el primer país latinoamericano para iniciar un diálogo nacional multigeneracional acerca de los valores de asociación, tutoría, voluntariado y el respeto por la sociedad, además de ser el primer país de este continente en añadirse al proyecto.

En México, Those Who Inspire (TWI), con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, estará disponible de manera gratuita a nivel nacional en los 32 estados de toda la República, con lo que se buscará impactar alrededor de cuatro mil adolescentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes verán en 107 reflejos diferentes que los sueños, si se pueden alcanzar.

La edición Those Who Inspire: México, cuenta con la validación de la UNESCO, al considerar el proyecto como una colección de libros que inspira y motiva a los jóvenes, al presentarles historias de éxito de modelos a seguir de su propio país.

Rocío Marfil aseguró que cada página de Those Who Inspire, México, destaca la experiencia, la sabiduría y sobre todo el asesoramiento personal y constante de cada historia, compartiendo la fórmula aplicada para alcanzar sus sueños y al mismo tiempo brindan valor a la comunidad.

Those Who Inspire es una plataforma de carácter social y literario, con la visión de inspirar a las generaciones de todo el mundo, reuniendo los relatos de éxito de figuras que están haciendo historia, para compartir a la juventud y a toda la sociedad.

