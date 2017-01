Presentó el gobernador Carlos Mendoza 13 medidas de austeridad y apoyo a las familias de BCS

0 SHARES Compartir Tweet

Se reduce el sueldo en 20 por ciento y anuncia programa de condonación de impuestos, entre estos, la tenencia

El Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza David presentó este martes las trece medidas de austeridad y de apoyo a la economía familiar, mismas que significarán un ahorro inicial de 67.7 millones de pesos a las arcas estatales.

El gobernador Instruyó la condonación a los ciudadanos en el pago de los adeudos de impuesto a la Tenencia Vehicular y derechos de revisado anual, sus multas, recargos y actualizaciones, lo que traerá beneficios potenciales por 193 millones de pesos a la sociedad sudcaliforniana.

“La austeridad es una prioridad de estos tiempos difíciles; pero también lo es la eficiencia y la oportunidad. Tenemos que tomar medidas que impulsen a la economía, que defiendan el empleo, que apoyen los ingresos de las familias. Eso anunciamos hoy”, dijo.

Entre las acciones dadas a conocer en un mensaje dirigido a los ciudadanos destaca la reducción del 20 por ciento del salario del ejecutivo estatal así como de 10 por ciento para Secretarios, subsecretarios, jefes de unidad, directores generales y titulares de organismos desconcentrados y descentralizados, lo que se traduce en un ahorro de 7.7 millones de pesos anuales, además de invitar respetuosamente a los demás poderes del Estado a sumarse a este plan de austeridad y tomar medidas, en lo que esté su alcance, para reducir los gastos.

Asimismo, el mandatario sudcaliforniano indicó a la Secretaría de Finanzas y Administración reducir en cinco por ciento los presupuestos de todas las dependencias y entidades de la administración pública, esto, adicional al 10 por ciento de la reducción que ya implementó el año anterior, además de emitir nuevas políticas para reducir consistentemente el gasto público, en viáticos, papelería, pasajes, reuniones y consumo de energía eléctrica. Dicho ajuste se traducirán en un ahorro de 60 millones de pesos para el Gobierno del Estado.

Pero además no se pagará ningún gasto por gasolina a ningún funcionario de su administración en la utilización de vehículos propios u oficiales, con fines personales, ni se pagarán gastos de telefonía celular. A la par, quedaron prohibidas la contratación de personal o las modificaciones en la estructura de gobierno que impliquen un gasto mayor, salvo en las labores esenciales, de salud, educación, procuración de justicia y seguridad pública, y que sean estrictamente necesarias.

Como impulso a la economía, Carlos Mendoza, puso en marcha un programa de regularización e incentivos fiscales, para que se condonen las multas, recargos y actualizaciones en el impuesto de la Tenencia Vehicular y los Derechos de Revisado Vehicular.

Además de capacitación al personal, se intensificará el programa de Proveduría Interna que permita a empresas locales adquirir preferentemente bienes, servicios y productos locales en sus cadenas de consumo, ofreciendo también a emprendedores, alternativas concretas en todas las ramas y se darán apoyos y estímulos a productores y pescadores, así como se redoblaran los programas destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, especialmente de aquellas que más lo necesitan.

A través de la Secretaría de Turismo se dará mayor impulso a la promoción del Estado, además de continuar con las acciones y beneficios de Vivir en Paz, programa de prevención y reforzamiento de la seguridad pública, a todo el Estado.

“Vivimos tiempos inusuales que demandan de nosotros medidas extraordinarias. En Baja California Sur es tiempo de sacrificios compartidos. Aquí no hay lugar para hogares apretados y gobiernos holgados. Jalamos parejo. Juntos. Solidarios. No podemos gastar ni ostentar lo que otros no tienen. Los tiempos demandan austeridad: la que hoy decretamos”, concluyó.