PRI no debe aceptar traiciones y deslealtades por quienes quieren un cargo de representación popular: Jesús Flores

Aseveró el regidor del tricolor que no hay desbandada de priistas en BCS, pero sí puede haber casos de traición al instituto político

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El Partido Revolucionario Institucional no debe aceptar traiciones y deslealtades por quienes pretendan ocupar un cargo de representación popular de cara a las próximas elecciones, aseveró el regidor del PRI y dirigente de la CNOP en Baja California Sur, Jesús Flores Romero.

Por lo que subrayó que no aceptar la traición y la deslealtad, cumplir con la ley, exhibir honestidad y combatir la corrupción deben ser requisitos indispensables para los militantes del PRI y para quienes esperan tener representación ciudadana y militante, ya sea como aspirantes a cargos de dirección partidista o de representación popular.

“Actualmente no me sorprendería que alguien que quiera aprovecharse nuevamente de un partido político cambie de acuerdo a su propio beneficio de un partido a otro. Yo creo que el PRI es un gran partido, los documentos básicos del PRI son los mejores de cualquier partido político del mundo, sin embargo, los que fallan son las personas y dentro de las fallas que se generan en el partido, son por quienes lo integran porque no hay lealtad, identidad ni pertenencia, hay conveniencia para cambiarse de partido de acuerdo a la aspiración que quieran tener”, remarcó.

Negó que haya desbandada de priistas en el estado para buscar otras posibilidades en otros institutos políticos, pero reconoció que históricamente se han dado las traiciones en el partido tricolor del 99 a la fecha, prueba de ello todavía se tienen en algunos gobiernos y la mayoría de quienes hoy ocupan cargos de elección popular han sido gente del partido que han traicionado la ideología del instituto político.

Acotó, “la historia está plagada de ejemplos desde el 99, Leonel Cota, Marcos Covarrubias, el propio hoy Gobernador, y el actual alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa, que tuvo sus inicios en el partido, la mayoría de quienes han ocupado cargos de elección popular, su cuna partidista ha sido el PRI”.

Por eso dijo, no le extrañaría que quienes ven como plataforma denostar, señalar, denigrar para buscar espacios y cargos de elección popular, lo puedan volver a hacer, eso es una condición humana, en donde la traición y deslealtad va implícita”.

Al PRI lo ha debilitado, la traición, la componenda y el privilegiar escenarios personales y de grupo antes que los de la mayoría de la población, pero citó que en Baja California Sur son más los que no han votado en las últimas tres elecciones que los que han elegido a quienes hoy mal gobiernan, “a ellos habrá que generarles confianza con nuestras acciones y nuestra congruencia, abanderando sus causas, privilegiando sus necesidades, y estar siempre al lado de quienes una y otra vez confían en la promesa y la dádiva de la campaña, y sufren las consecuencias con las autoridades electas”.

En Los Cabos, casi setenta por ciento de los ciudadanos no votan, y quienes votaron siguen en espera de mayor seguridad, de mejores servicios públicos, de que su calle esté iluminada, de tener agua potable todos los días, de que la basura sea recolectada de manera eficiente, de que se cumpla lo mucho que prometieron y lo poco que han cumplido.

