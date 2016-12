Procederá Fonacot y Fovisste en contra de ex funcionarios que escamotearon aportaciones de los trabajadores del Ayuntamiento de Los Cabos: Susana Zatarain

0 SHARES Compartir Tweet

Se realiza un dictamen contable para conocer los montos exactos de los desvíos y proceder conforme a Derecho

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Susana Zatarain, síndica municipal de Los Cabos, manifestó que la situación del adeudo millonario que se tiene con Fovisste, Issste y Fonacot; estas 2 últimas instancias consideran la demanda penal en contra de los ex funcionarios que los defraudaron, incluso esta administración municipal se suma a la inconformidad, además de que asesoran a los trabajadores para que igualmente levanten una querella en contra de quienes escamotearon sus aportaciones, “se realiza un dictamen contable para conocer los montos exactos de los desvíos y proceder conforme a Derecho”.

Explicó que el adeudo millonario que tiene esta administración con Issste, Fovisste y Fonacot son obligaciones fiscales y legales, que en ningún momento el Ayuntamiento de Los Cabos tuvo porqué verlo como un ingreso extra, ya que el Municipio únicamente es el mediador entre el trabajador y las instituciones afectadas, “situación que no sólo ocurre en el Sur de la península sudcaliforniana, sino también en otras entidades del país, en el que la autoridades locales retienen el dinero para gastarlo en otra”.

Así mismo, añadió que las leyes del Issste, Fovisste, obliga al Oficial Mayor de las Instituciones a hacer la retención de las aportaciones y enterarlas; refirió que al inicio de este XII Ayuntamiento representantes de la sindicatura han estado en contacto con la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, mandando oficios y puntos de acuerdo, exhortando a las autoridades correspondientes a retener el recurso de los trabajadores en lo que va de esta administración.

En relación al cargo contraído con el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aseveró que el Instituto no dejó a la administración municipal enterar el recurso, ya que se tenía un adeudo desde el 2008, “por lo que Fonacot procedió penalmente en contra de los ex – funcionarios que no enteraron las aportaciones de los trabajadores”.

Recalcó que en lo que va de esta administración, presentó un punto de acuerdo de en abrir una cuenta bancaria para depositar el dinero de las aportaciones enteradas, para que cuando el Fonacot quiera abrir las puertas, el Ayuntamiento realice ese pago y evitar incurrir en una falta administrativa.

Aseveró que en el caso de la administración pasada se ha dado asesoría a los trabajadores de este Municipio para que procedan penalmente en contra de quienes tomaron sus aportaciones, además de preparar un dictamen contable en el que diga de manera específica las cantidades escamoteadas.

Reiteró que concluido el año, revisará el seguimiento que Contraloría ha dado al dictamen contable para proceder administrativa y/o penalmente en contra de los responsables.

Detalló que también existe un decreto estableciendo que las aportaciones que no se entreguen de manera total, provocará que la federación descuenta el dinero de las participaciones federales, es como un buró de crédito en el que están los Municipios; “Con Fonacot ya se llegó a un convenio de pago, en cuanto al adeudo con SAT ya se hizo el pago en una sola exhibición liquidando los 40 millones de pesos”.

Comentó que la cantidad que se debe al Issste, no reveló cifra, se tuvo una reunión en la Ciudad de México para hablar sobre el tema, incluso Issste reveló que considera proceder legalmente contra los responsables de este fraude, “por lo que este Municipio ve el aspecto legal para ver de qué manera puede adherirse, además de llegar a convenios de pago, pues actualmente, el Tesorero, Director de Egresos y Oficial Mayor han dado informes de lo pagado en cuanto a las aportaciones de los trabajadores y hasta ahora van muy bien”.